Россияне атаковали беспилотниками Сумы и область: три человека пострадали, повреждены многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска продолжают обстрелы Сумщины. Днем 17 января удары были нанесены по Сумам и Белополью, вследствие чего возникли пожары, два человека ранены. Повреждены жилые дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.
Сумы
Вследствие удара БПЛА в Заречном районе города произошло возгорание хозяйственных построек.
Двум взрослым, пострадавшим вследствие удара, оказана медицинская помощь. Один человек - на амбулаторном лечении. Еще один - 77-летняя женщина - лечится в стационарном отделении.
"На месте работают: КП "Спецкомбинат", "Шляхрембуд", "Сумытеплоэнергоцентраль", ОО "Пролиска", ОО "Добробат": задействовано 55 работников и 10 единиц техники. Осуществляют резку OSB-плиты и закрывают окна", - сообщил чиновник.
В трех прилегающих многоэтажных и одном частном домах ударом повреждено 25 окон.
Бытицкий старостинский округ
- Зафиксировано попадание возле магазина.
- Ранен гражданский 23-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован.
Как сообщили в ГСЧС, огонь охватил здания хозяйственного назначения. Специалисты ГСЧС параллельно с тушением пожаров проводили обследование территорий, по которым были нанесены удары. Все очаги горения ликвидированы.
