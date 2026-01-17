Россияне атаковали беспилотниками Сумы и область: три человека пострадали, повреждены многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска продолжают обстрелы Сумщины. Днем 17 января удары были нанесены по Сумам и Белополью, вследствие чего возникли пожары, два человека ранены. Повреждены жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Сумы

Вследствие удара БПЛА в Заречном районе города произошло возгорание хозяйственных построек.

Двум взрослым, пострадавшим вследствие удара, оказана медицинская помощь. Один человек - на амбулаторном лечении. Еще один - 77-летняя женщина - лечится в стационарном отделении.

"На месте работают: КП "Спецкомбинат", "Шляхрембуд", "Сумытеплоэнергоцентраль", ОО "Пролиска", ОО "Добробат": задействовано 55 работников и 10 единиц техники. Осуществляют резку OSB-плиты и закрывают окна", - сообщил чиновник.

В трех прилегающих многоэтажных и одном частном домах ударом повреждено 25 окон.

Бытицкий старостинский округ

Зафиксировано попадание возле магазина.

Ранен гражданский 23-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован.

Как сообщили в ГСЧС, огонь охватил здания хозяйственного назначения. Специалисты ГСЧС параллельно с тушением пожаров проводили обследование территорий, по которым были нанесены удары. Все очаги горения ликвидированы.

