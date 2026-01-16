РУС
В результате вражеских атак в Сумской области погиб один человек, еще 11 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска осуществили массированные обстрелы территории Сумской области. Под огнем оказались десятки населенных пунктов.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что враг применял управляемые авиабомбы, артиллерию, минометы и ударные беспилотники.

Атака пришлась на Сумской, Шосткинский и Ахтырский районы области.

Сумской район

В Белопольской громаде в результате атак погиб 35-летний мужчина, еще 11 человек получили ранения. Также в громаде повреждены 19 жилых домов, многоэтажки, учебные заведения, объекты критической инфраструктуры, транспортные средства и сети жизнеобеспечения.

В Николаевской и Сумской громадах полиция зафиксировала повреждения гражданской инфраструктуры, в частности транспортного средства, а также одного частного жилого дома.

Шосткинский район

В Шосткинском районе враг осуществил обстрелы пяти населенных пунктов, в результате чего повреждены транспортные средства и частные домовладения.

Охтырский район

В Ахтырском районе российские войска также атаковали населенные пункты. В частности, под вражеский удар попала Тростянецкая громада, где поврежден один автомобиль.

На местах попаданий работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов и документируют военные преступления РФ.

Последствия атак

Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области

обстрел (31356) Сумская область (3956) Ахтырский район (32) Сумский район (506) Шосткинский район (121)
Ось так рашиські варвари в люті морози воюють з мирним населенням ,це не армія це злочинна терористична орда.Коли вже здохне найкривавіший злочинець терорист путін ?
16.01.2026 09:07 Ответить
 
 