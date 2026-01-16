В результате вражеских атак в Сумской области погиб один человек, еще 11 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска осуществили массированные обстрелы территории Сумской области. Под огнем оказались десятки населенных пунктов.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что враг применял управляемые авиабомбы, артиллерию, минометы и ударные беспилотники.



Атака пришлась на Сумской, Шосткинский и Ахтырский районы области.

Сумской район

В Белопольской громаде в результате атак погиб 35-летний мужчина, еще 11 человек получили ранения. Также в громаде повреждены 19 жилых домов, многоэтажки, учебные заведения, объекты критической инфраструктуры, транспортные средства и сети жизнеобеспечения.

В Николаевской и Сумской громадах полиция зафиксировала повреждения гражданской инфраструктуры, в частности транспортного средства, а также одного частного жилого дома.

Шосткинский район

В Шосткинском районе враг осуществил обстрелы пяти населенных пунктов, в результате чего повреждены транспортные средства и частные домовладения.

Охтырский район

В Ахтырском районе российские войска также атаковали населенные пункты. В частности, под вражеский удар попала Тростянецкая громада, где поврежден один автомобиль.

На местах попаданий работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов и документируют военные преступления РФ.

