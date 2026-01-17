845 2
Росіяни вдарили КАБами по передмістю Сум: двоє людей постраждало, є проблеми з електропостачанням
Російські війська увечері 17 січня завдали ударів керованими авіабомбами по передмістю Сум. Внаслідок обстрілу є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві в.о. мера Сум Артема Кобзаря.
Чим атакував ворог
Атака на наше місто триває. Ворог завдав ударів КАБами по передмістю.
Чи є жертви
Попередньо відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу.
Наслідки
- Пошкоджені житлові будинки та автомобілі.
- Унаслідок ворожого удару в місті ускладнене електропостачання.
- Усі відповідні служби працюють у посиленому режимі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар17.01.2026 23:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль