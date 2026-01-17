Росіяни вдарили КАБами по передмістю Сум: двоє людей постраждало, є проблеми з електропостачанням

Російські війська увечері 17 січня завдали ударів керованими авіабомбами по передмістю Сум. Внаслідок обстрілу є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві в.о. мера Сум Артема Кобзаря.

Чим атакував ворог

Атака на наше місто триває. Ворог завдав ударів КАБами по передмістю.

Чи є жертви

Попередньо відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу.

Наслідки

Пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Унаслідок ворожого удару в місті ускладнене електропостачання.

Усі відповідні служби працюють у посиленому режимі.

