Россияне нанесли удар КАБами по пригороду Сум: два человека пострадали, есть проблемы с электроснабжением

Российские войска вечером 17 января нанесли удары управляемыми авиабомбами по пригороду Сум. В результате обстрела есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении и.о. мэра Сум Артема Кобзаря.

Чем атаковал враг

Атака на наш город продолжается. Враг нанес удары КАБами по пригороду.

Есть ли жертвы

Предварительно известно о двух пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь.

Последствия

Повреждены жилые дома и автомобили.

В результате вражеского удара в городе затруднено электроснабжение.

Все соответствующие службы работают в усиленном режиме.

