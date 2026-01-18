563 2
Россияне нанесли удар КАБами по пригороду Сум: два человека пострадали, есть проблемы с электроснабжением
Российские войска вечером 17 января нанесли удары управляемыми авиабомбами по пригороду Сум. В результате обстрела есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении и.о. мэра Сум Артема Кобзаря.
Чем атаковал враг
Атака на наш город продолжается. Враг нанес удары КАБами по пригороду.
Есть ли жертвы
Предварительно известно о двух пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь.
Последствия
- Повреждены жилые дома и автомобили.
- В результате вражеского удара в городе затруднено электроснабжение.
- Все соответствующие службы работают в усиленном режиме.
