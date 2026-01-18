РУС
Новости Удар по Сумам
563 2

Россияне нанесли удар КАБами по пригороду Сум: два человека пострадали, есть проблемы с электроснабжением

Удар КАБами по пригороду: есть пострадавшие и перебои с электричеством

Российские войска вечером 17 января нанесли удары управляемыми авиабомбами по пригороду Сум. В результате обстрела есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении и.о. мэра Сум Артема Кобзаря.

Чем атаковал враг

Атака на наш город продолжается. Враг нанес удары КАБами по пригороду.

Есть ли жертвы

Предварительно известно о двух пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь.

Последствия

  • Повреждены жилые дома и автомобили.
  • В результате вражеского удара в городе затруднено электроснабжение.
  • Все соответствующие службы работают в усиленном режиме.

Автор: 

Сумы (1319) КАБ (491)
А це вже капець як хріново. Краснопілля за тиждень стерли...
показать весь комментарий
17.01.2026 23:10 Ответить
 
 