Из-за перебоев в электроснабжении в Сумах обесточены объекты водоканала, троллейбусы остановили движение
В воскресенье, 18 января, в Сумах из-за перебоев в электроснабжении остановили движение троллейбусов, а вода подается по графику с пониженным давлением.
Об этом сообщает Сумской горсовет, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация с подачей воды
По состоянию на 16:45 объекты водоканала переведены на аварийно-резервное питание.
Вода в дома горожан будет подаваться по графику с пониженным давлением:
- с 17:00 до 22:00 - сегодня, 18 января;
- с 05:00 до 10:00 - завтра, 19 января (если ситуацию с энергоснабжением не удастся стабилизировать).
Отмечается, что подача воды в обычном режиме будет обеспечена после восстановления энергоснабжения.
Движение троллейбусов
В свою очередь в КП "Электроавтотранс" сообщили об остановке движения троллейбусов в связи с отсутствием электроэнергии.
Повреждено энергооборудование
Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил о серьезных повреждениях энергетического оборудования в Сумской области.
"Есть серьезные повреждения энергооборудования. Произошли аварийные отключения по всему региону и не только. Когда и что восстановится - не известно вообще. Вода - в аварийном режиме 18:00-21:00, 6:00-9:00. Котельные на генераторах. Пункты Несокрушимости усиливают работу", - написал он.
