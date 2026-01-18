РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10202 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
783 6

Из-за перебоев в электроснабжении в Сумах обесточены объекты водоканала, троллейбусы остановили движение

Сумы без воды и электротранспорта из-за перебоев со светом

В воскресенье, 18 января, в Сумах из-за перебоев в электроснабжении остановили движение троллейбусов, а вода подается по графику с пониженным давлением.

Об этом сообщает Сумской горсовет, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация с подачей воды

По состоянию на 16:45 объекты водоканала переведены на аварийно-резервное питание.

Вода в дома горожан будет подаваться по графику с пониженным давлением:

  • с 17:00 до 22:00 - сегодня, 18 января;
  • с 05:00 до 10:00 - завтра, 19 января (если ситуацию с энергоснабжением не удастся стабилизировать).

Отмечается, что подача воды в обычном режиме будет обеспечена после восстановления энергоснабжения.

Движение троллейбусов

В свою очередь в КП "Электроавтотранс" сообщили об остановке движения троллейбусов в связи с отсутствием электроэнергии.

Смотрите также: Россияне атаковали беспилотниками Сумы и область: три человека пострадали, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

Повреждено энергооборудование

Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил о серьезных повреждениях энергетического оборудования в Сумской области.

"Есть серьезные повреждения энергооборудования. Произошли аварийные отключения по всему региону и не только. Когда и что восстановится - не известно вообще. Вода - в аварийном режиме 18:00-21:00, 6:00-9:00. Котельные на генераторах. Пункты Несокрушимости усиливают работу", - написал он.

Читайте также: Россияне ударили КАБами по пригороду Сум: два человека пострадали, есть проблемы с электроснабжением

Автор: 

Сумы (1321) вода (943) троллейбус (14)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Києві взагалі ж😿па
показать весь комментарий
18.01.2026 18:35 Ответить
Лідер поїде до Трампа - все порішає... Чекаємо !
показать весь комментарий
18.01.2026 18:53 Ответить
ППО, захист, 95 квартал, КВН...як же ж його усе поєднати?...
показать весь комментарий
18.01.2026 18:57 Ответить
Скоро блекаут у Москві, сотні балістичних ракет полетять прямо в Кремль. Тут-то Путні все осознаєт.
показать весь комментарий
18.01.2026 19:42 Ответить
Цікаво, що тутешні "коментатори" звинувачують усіх, крім росіянців.
показать весь комментарий
18.01.2026 19:46 Ответить
Есть причина, а есть следствие. Причина-зелёная гниль у власти, кацапы-следствие действий зелёной гнили. Кацапы и так по умолчанию п..сы.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:22 Ответить
 
 