УКР
Цензор.НЕТ
8979 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
13 086 54

Повітряна тривога в Україні через атаку РФ (оновлено)

Атака російських безпілотників 18 січня

Увечері неділі, 18 січня, противник продовжує атаку на Україну із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Більше читайте у нашому Telegram-кана

Рух ворожих дронів

О 17:58 - БпЛА курсом на Вільнянськ (Запоріжжя).

О 18:06 - пуски КАБ на Донеччину/схід Дніпропетровщини.

О 18:17 - Харківщина: БпЛА на Барвінкове з півдня.

Оновлена інформація

О 18:39 - БпЛА курсом на Вільнянськ (Запоріжжя) з північного заходу.

О 18:49 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 18:59 - Чернігівщина: БпЛА на заході від н.п.Холми, курс - західний.

Оновлена інформація

О 20:02 - північ Чернігівщини (н.п. Городня) - розвідувальний БпЛА, курс південний.

Оновлена інформація

О 20:43 - БпЛА в напрямку Сум з північного сходу.

О 20:47 - ворожий розвідувальний БпЛА на Миколаївщині на заході від Снігурівки, курс - північно-західний.

О 20:47 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:48 - пуски КАБ на Донеччину/схід Дніпропетровщини.

О 20:49 - пуски КАБ на Сумщину.

О 20:54 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих безпілотників: 

  • Чернігівщина:
    - БпЛА в напрямку н.п.Новгород-Сіверський з півночі, курс - південний,
    - БпЛА в напрямку н.п.Холми із заходу
    - розвідувальний БпЛА на північному заході від н.п.Городня, курс - південно-західний;
  • Сумщина:
    - БпЛА в напрямку н.п.Вороніж/Шостка з південного сходу,
    - БпЛА в напрямку н.п.Краснопілля з півдня.

О 21:00 - БпЛА на півночі Запорізької області, курс - західний/південно-західний та БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п.Кам'янське з південного заходу.

О 21:10 - швидкісна ціль в напрямку Харкова з півночі.

Оновлена інформація

О 21:22 - пуски КАБ на Донеччину.

О 21:23 - БпЛА в напрямку Сум з півночі.

О 21:38 - загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

О 22:00 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 22:02 - розвідувальні БпЛА противника на Чернігівщині в р-ні н.п. Славутич та Сновськ.

О 22:03 - БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

О 22:04 - активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!

О 22:05 - БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п.Софіївка з південного сходу.

О 22:07 - пуски КАБ на схід Дніпропетровщини та Донеччину.

О 22:08 - ворожий розвідувальний БпЛА на заході Миколаївщини курсом на Одещину (вектор - н.п.Миколаївка). Залучено засоби для збиття.

О 22:10 - Донеччина: БпЛА курсом на Краматорськ з північного сходу.

О 22:11 - Сумщина: БпЛА противника, ймовірно, розвідувальні, в напрямку Кролевця, Путивля, Миколаївки.

О 22:20 - БпЛА в напрямку Сум з півночі.

О 22:42 - нові групи БпЛА на північний схід Харківщини з Білгородщини, курс - південний (вектор - н.п.Приколотне).

О 22:45 - БпЛА курсом на Великий Бурлук.

О 22:59 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:01 - Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Павлограда, Синельникового, Просяної.

О 23:02 - розвідувальний БпЛА противника курсом на Чорнобиль з північного сходу.

О 23:05 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Новгород-Сіверського з півночі; Сумщина: БпЛА в напрямку Кириківки з північного сходу.

О 23:06 - БпЛА в напрямку м.Дніпро/Самар з південного сходу.

Оновлена інформація

О 23:19 - на півдні від м.Запоріжжя БпЛА противника, ймовірно, розвідувальний, який може бути потенційним навідником ворожих засобів ураження.

О 23:35 - повторні пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:36 - декілька груп БпЛА курсом на м.Дніпро з південного сходу.

О 23:39 - Харківщина: БпЛА в напрямку Чугаєва та Прудянки.

О 23:40 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Новгород-Сіверського та Холмів.

О 23:42 - розвідувальний БпЛА противника на півночі Київщини (на півночі від н.п.Іванків), курс - південно-західний.  

Оновлена інформація

О 23:49 - БпЛА на межі Донеччини і Дніпропетровщини, курс - північний та західний.

О 00:16 - повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів: 

  • Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Шахтарського зі сходу та в напрямку Донеччини;
  • Донеччина: БпЛА курсом на Добропілля;
  • Запорізька область: БпЛА в напрямку Комишувахи, Вільнянська, Тернуватого.

О 00:20 -  Чернігівщина: БпЛА курсом на/повз Куликівку та на межі Сумщини і Чернігівщини, курс - Новгород-Сіверський з півдня; Харківщина: БпЛА курсом на Золочів із західного напрямку.

О 00:22 - розвідувальний БпЛА противника з Київщини курсом на н.п.Малин (Житомирщина) з північного сходу.

Оновлена інформація

О 00:39 -  БпЛА на південь Миколаївщини з Дніпровської затоки, курс - північно-західний

О 00:51 - Чернігівщина: БпЛА курсом на Новгород-Сіверський та Мену; Сумщина: БпЛА курсом на Шостку, Тростянець, Глибне.

О 00:53 - БпЛА курсом на Березанку з південного сходу.

О 01:17 - БпЛА в напрямку Полтави з північного сходу.

О 01:19 - БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину (вектор - Південне та Доброслав).

О 01:20 - БпЛА курсом на Миколаїв із західного напрямку.

О 01:21 -  Дніпропетровщина: БпЛА північніше Павлограда, курс - західний.

О 01:22 - Харківщина: БпЛА в напрямку Харкова з північного заходу, та в напрямку Коломака, Краснокутська.

О 01:30 - БпЛА курсом на Харків з північного сходу

О 01:31 -  БпЛА повз Чорноморське курсом на Одесу.

О 01:32 - нова група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Чорноморське/Одесу.О 

О 01:56 - Повітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА: 

  • Полтавщина: БпЛА в напрямку Скороходове та Берестин (Харківщина);
    Харківщина:
    - БпЛА повз Слобожанське та Кигичівку курсом на Сахновщину,
    - БпЛА в напрямку Шевченкового зі сходу;
  • Запорізька область: БпЛА курсом на Комишуваху та Малокатеринівку;
  • Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку на/повз Губиниху, курс - південно-східний.

О 01:58 - Київська та Чернігівська область - ракетна небезпека.

Залишайтеся у безпечних місцях!

Автор: 

безпілотник БпЛА (5718) обстріл (33615) атака (1367) дрони (7894) Шахед (2130)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
У нас, на Чернігівщині, трохи позитивності - з"явилися та запрацювали нові "соколи" - дрони-перехоплювачі. Вчора бачив його дію - "клюнув насмерть" "шахеда" над Черніговом.. Вибух в небі, і хмарка чорного диму...
показати весь коментар
18.01.2026 18:53 Відповісти
+10
❗❗❗Робота української енергосистеми нині майже повністю тримається на трьох АЕС - Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Київ24» розповіла нардепка Вікторія Войціцька, яка є секретарем Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.❗❗❗

От чому цим не зайнятися СБУ, вона ж такий самий інформатор та навідник, як і якийсь синяк з прифротового села за 50 грн.
показати весь коментар
18.01.2026 18:44 Відповісти
+8
Трамп любить путіна не тому, що він "агент Краснов".
Він любить путлєраитому,
що ху@ло відкрив йому шлях до поділу світу*
Те чим наразі займається Трамбон 😡
показати весь коментар
18.01.2026 18:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Ну я розумію, але хоч з закритими очима давайте уявимо, що цього не має 😸. І війна для верхівки справжня.... Які б мали бути дії в правоохоронних органів.
показати весь коментар
18.01.2026 18:50 Відповісти
все. 7 років закривати очі - це занадто
показати весь коментар
18.01.2026 18:52 Відповісти
Уявіть, що навіть зараз є люди, живі , не Боти які його захищають 😸. Я реально приуїв коли знайомий почав казати, що Зеленський молодець, і заради йому Україна тримається бо він займається зовнішньою політикою і про Україну всі знають 😸😸.
показати весь коментар
18.01.2026 19:06 Відповісти
я все сказав.
показати весь коментар
18.01.2026 19:17 Відповісти
Не потрібно уявляти. Моя невістка і її родичі з того боку і зараз всі за Зелю. ******* серіали. Супернику Зелі потрібно терміново знімати новий серіал, простий , як турецьке кіно, тому що їх мізки іншого не втягнуть.
показати весь коментар
18.01.2026 20:52 Відповісти
Хочу уявити : "Моя невістка і її родичі з того боку" .... з якого боку якщо прапор Франції ? .... нічого не зрозуміло .....
показати весь коментар
19.01.2026 01:04 Відповісти
Мабуть родичи з боку невістки. А прапор, то таке...
показати весь коментар
19.01.2026 05:21 Відповісти
А як і навіщо нею займатися? Вона ж від ''слуг'', в в них все не на часі. Якби вона була з ''ЄС'', то вже б біля її будинку стояло чотири ''воронка', від СБУ, поліції, прокуратури, ДБР.
показати весь коментар
18.01.2026 21:25 Відповісти
Тупо. Якщо особисто для вас це новина, то для кацапів - ні. Вони все це знають краще за ту нардепку.
показати весь коментар
19.01.2026 00:42 Відповісти
У нас, на Чернігівщині, трохи позитивності - з"явилися та запрацювали нові "соколи" - дрони-перехоплювачі. Вчора бачив його дію - "клюнув насмерть" "шахеда" над Черніговом.. Вибух в небі, і хмарка чорного диму...
показати весь коментар
18.01.2026 18:53 Відповісти
Дай Боже..
показати весь коментар
18.01.2026 20:30 Відповісти
Цього не знаю... Пишу про те, чому був свідком, чи маю інформацію, яка об"єктивно підтверджується...
показати весь коментар
19.01.2026 00:11 Відповісти
швидкість 300 км/год , як він перехопить крилату чи балістичну ракети ? Його перевага у низькій вартості відносно шахеда , який ракетою зенітною дорого збивати . Зараз хлопці працюють щоб він міг збивати балалайки в умовах недостатньої видимості , але це робить перехоплювач набагато дорожчим.
показати весь коментар
19.01.2026 01:09 Відповісти
Ті шахеди досить гучні. А чи нізя, на перехоплювачі, ставити якийсь акустичний датчик для наведення на ціль? Запитую як ділетант.
показати весь коментар
19.01.2026 05:25 Відповісти
Роботы, которые идут на звук, обычно используют микрофоны и алгоритмы обработки звука для определения направления и расстояния до источника звука, чтобы следовать за ним или приближаться, как, например, в игрушках с функцией "следуй за голосом"
Как они работают?

Микрофоны: Робот оснащен одним или несколькими микрофонами, которые улавливают звук.Локация: С помощью разницы во времени прихода звука к разным микрофонам (для массивных систем) или анализа громкости (для простых игрушек) робот определяет направление.
показати весь коментар
19.01.2026 07:03 Відповісти
То, в принципі, можна зробити дрон перехоплювач з наведенням на ціль по звуку? Я так зрозумів?
показати весь коментар
19.01.2026 11:47 Відповісти
За звуком їх контролюють іще від початку запусків , але це застосовують для контролю напрямку руху а не для збиття.
показати весь коментар
19.01.2026 12:34 Відповісти
Я знаю, що є теплова головка самонаведення для ракет, то може і звукову можна зробити?
показати весь коментар
19.01.2026 19:06 Відповісти
Запитай у патентному бюро , я особисто не в курсі .
показати весь коментар
19.01.2026 19:11 Відповісти
Та то було риторичне запитання. Може хтось більш розумний за мене прочитає та щось таке придумає. )
показати весь коментар
20.01.2026 00:38 Відповісти
Вже придумали , дрон сам наводиться на ціль , але його вартість зростає при цьому в рази . Оце основна проблема, і який спосіб автономного наведення не обирай - немає безкоштовного .
показати весь коментар
20.01.2026 00:53 Відповісти
Мабуть, найкращий вариант боротьби з кацапськими дронами, це знищення підприємств на яких їх виготовляють. Інакше, попереду нас чекає (як казав пророк Сирок) до 1000 дронів кожного дня.
показати весь коментар
20.01.2026 03:03 Відповісти
Знищ , я не проти . Головне- не пиши у відповідь : "Може хтось більш розумний за мене прочитає та щось таке придумає. " .... Розумніші від нас із тобою над цим працюють.
показати весь коментар
20.01.2026 18:38 Відповісти
Та і над Одесою десь з пару-трійку тижнів звуки змінились - якщо раніше переважно була стрілкотня, то зараз більш низькочастотні постріли з коротких черг - навіть не знаю, що це.
Аж раптом - звук Шахеда, який не змінюється по тону (тобто він не падає на ціль!), і тут доволі потужний вибух. Сподіваюсь, що це таки зенітні дрони працюють.
показати весь коментар
19.01.2026 02:03 Відповісти
Це треба чуть звук... Там все залежить від швидкості стрільби і калібру. На практиці, крупнокаліберні кулемети дають п"ять-шість пострілів на чергу. Автоматичні гармати ЗУ-23-2 дають 3-4 постріли, і звук басовитіший та інтервал між пострілами більший.
показати весь коментар
19.01.2026 02:20 Відповісти
Отаке раніше в мене ганяло.
показати весь коментар
19.01.2026 08:13 Відповісти
В мене теж змінилось..і раніше шлюхеди шваркались об землю - аж будинок хитався, а крайні обстріли - начебто зверху. Й стрілкотня була не з мобільних, якась не така гучна. Ті зазвичай по моїй вулиці й прилеглих з грохотом ганяють
показати весь коментар
19.01.2026 08:12 Відповісти
Коли є попадання куль чи осколків зенітних снарядів - вони частіш всього пошкоджують крила, фюзеляж, двигун БПЛА. Він падає на землю з цілим зарядом, та при ударі вибухає. Коли ж працює БПЛА-перехоплювач, з зарядом контактної дії, то при зіткненні з "шахєдом" вибух цього заряду спрацьовує, як детонатор, провокуючи вибух бойової частини "шахєда", в повітрі.
показати весь коментар
19.01.2026 09:55 Відповісти
Дякую. Значить не глюки))))
показати весь коментар
19.01.2026 10:08 Відповісти
Дві вищі освіти - військова і юридична. Остання передбачає вивчення криміналістики. А в неї входить і розділ "балістика". Поєднання військових знань та знань балістики, піднімає розуміння подібних питань, на більш якісний рівень...
показати весь коментар
19.01.2026 10:13 Відповісти
Кацапе, йди найух.

Небуло прильотів, й такої карявої вулиці не існує. Щоб ти собі ізик зламало.
показати весь коментар
18.01.2026 20:34 Відповісти
Що - на "Ольгіно" працює естонська філія? Це вже було - перед ІІ Світовою. Про дивізію Родімцева, чув? Її "споловинили" в Сталінграді. Так от, у її складі були спецпідрозділи, набрані з добровольців-іноземців, та радянських військовослужбовців, зі знанням мови. Їх повинні були закидать у тил противника, під час захоплення Європи. Був польський підрозділ - люди з нього потім, під виглядом "бандерівців", провокували напади на польські села на Волині, і під виглядом бійців Армії Крайової, провокували напади на українські села. Були німецькі, французські, чеські, словацькі (ці спровокували Словацьке повстання, у 1944 році). У іспанському підрозділі воював та загинув у Сталінграді, син Долорес Ібаррурі, Рубен.
А ти, скоріш всього, такий самий "боєць спецпідрозділу", тільки на "Інтернетному фронті) ІІІ Світової війни...
показати весь коментар
19.01.2026 10:07 Відповісти
Яр, у тебя очень богатая фантазия. Хочу тебя разочаровать. Я просто излагаю свое мнение. Надеюсь я имею право на выражение своего мнения? Или потому что я пишу на русском - я иноагент?
показати весь коментар
19.01.2026 19:19 Відповісти
Своє "мнєніє" ти можеш "виражать"... Тільки кого воно цікавить? А писать ти можеш хоч на івриті - тебе видає не мова, а будьонівка на голові, і парашут за плечима...
показати весь коментар
19.01.2026 21:19 Відповісти
«Сон разума порождает кошмары». ПТСР не дает покоя. Понимаю. Кругом враги))
показати весь коментар
19.01.2026 21:28 Відповісти
Лапті прикрий - "ваняют"...
показати весь коментар
19.01.2026 21:30 Відповісти
Ты опустился до оскорблений? Нечего сказать больше? Значит я не ошибался в уровне твоего IQ. Бывай. Голову береги)
показати весь коментар
19.01.2026 21:35 Відповісти
Та які "аскарбления"? Просто "констатація факту"... Передай куратору, що я тебе "заніс у кондуїт", як "внутріМКАДівського батрака"...
показати весь коментар
19.01.2026 21:40 Відповісти
ніколи такого не було і от знову - 2

запускайте вечірні гундосики !
показати весь коментар
18.01.2026 20:34 Відповісти
❗️рф уже провела розвідку для ударів по нашій інфраструктурі та АЕС, - Зеленський.

А що ми провели? А ніуя...🤬. Покірно очікуємо бомбардування.
показати весь коментар
18.01.2026 21:04 Відповісти
Там розвідувати немає чого. Всі креслення і супутникові знімки у русні давно є.
показати весь коментар
18.01.2026 21:23 Відповісти
Креслення в них є. Але їм потрібна ******* цифровізовпна інформація.Це наче порівняти документи про право власності часів СРСР із *********.
показати весь коментар
18.01.2026 22:23 Відповісти
Дорозвідка хіба що. Координати все одно ті самі.
показати весь коментар
18.01.2026 22:25 Відповісти
Так ото вони й провели дорозвідку. 3 доби всіляка фігня летала..
показати весь коментар
19.01.2026 10:10 Відповісти
Зелена влада обісрався по масі яйця , це вирок 2019 року приречений для України.
показати весь коментар
19.01.2026 01:35 Відповісти
 
 