Повітряна тривога в Україні через атаку РФ (оновлено)

Увечері неділі, 18 січня, противник продовжує атаку на Україну із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Рух ворожих дронів

О 17:58 - БпЛА курсом на Вільнянськ (Запоріжжя).

О 18:06 - пуски КАБ на Донеччину/схід Дніпропетровщини.

О 18:17 - Харківщина: БпЛА на Барвінкове з півдня.

Оновлена інформація

О 18:39 - БпЛА курсом на Вільнянськ (Запоріжжя) з північного заходу.

О 18:49 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 18:59 - Чернігівщина: БпЛА на заході від н.п.Холми, курс - західний.

Оновлена інформація

О 20:02 - північ Чернігівщини (н.п. Городня) - розвідувальний БпЛА, курс південний.

Оновлена інформація

О 20:43 - БпЛА в напрямку Сум з північного сходу.

О 20:47 - ворожий розвідувальний БпЛА на Миколаївщині на заході від Снігурівки, курс - північно-західний.

О 20:47 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:48 - пуски КАБ на Донеччину/схід Дніпропетровщини.

О 20:49 - пуски КАБ на Сумщину.

О 20:54 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих безпілотників:

Чернігівщина:

- БпЛА в напрямку н.п.Новгород-Сіверський з півночі, курс - південний,

- БпЛА в напрямку н.п.Холми із заходу

- розвідувальний БпЛА на північному заході від н.п.Городня, курс - південно-західний;

- БпЛА в напрямку н.п.Вороніж/Шостка з південного сходу,

- БпЛА в напрямку н.п.Краснопілля з півдня.

О 21:00 - БпЛА на півночі Запорізької області, курс - західний/південно-західний та БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п.Кам'янське з південного заходу.

О 21:10 - швидкісна ціль в напрямку Харкова з півночі.

Оновлена інформація

О 21:22 - пуски КАБ на Донеччину.

О 21:23 - БпЛА в напрямку Сум з півночі.

О 21:38 - загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

О 22:00 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 22:02 - розвідувальні БпЛА противника на Чернігівщині в р-ні н.п. Славутич та Сновськ.





О 22:03 - БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

О 22:04 - активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!

О 22:05 - БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п.Софіївка з південного сходу.

О 22:07 - пуски КАБ на схід Дніпропетровщини та Донеччину.

О 22:08 - ворожий розвідувальний БпЛА на заході Миколаївщини курсом на Одещину (вектор - н.п.Миколаївка). Залучено засоби для збиття.

О 22:10 - Донеччина: БпЛА курсом на Краматорськ з північного сходу.

О 22:11 - Сумщина: БпЛА противника, ймовірно, розвідувальні, в напрямку Кролевця, Путивля, Миколаївки.

О 22:20 - БпЛА в напрямку Сум з півночі.

О 22:42 - нові групи БпЛА на північний схід Харківщини з Білгородщини, курс - південний (вектор - н.п.Приколотне).

О 22:45 - БпЛА курсом на Великий Бурлук.

О 22:59 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:01 - Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Павлограда, Синельникового, Просяної.

О 23:02 - розвідувальний БпЛА противника курсом на Чорнобиль з північного сходу.

О 23:05 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Новгород-Сіверського з півночі; Сумщина: БпЛА в напрямку Кириківки з північного сходу.

О 23:06 - БпЛА в напрямку м.Дніпро/Самар з південного сходу.

Оновлена інформація

О 23:19 - на півдні від м.Запоріжжя БпЛА противника, ймовірно, розвідувальний, який може бути потенційним навідником ворожих засобів ураження.

О 23:35 - повторні пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:36 - декілька груп БпЛА курсом на м.Дніпро з південного сходу.

О 23:39 - Харківщина: БпЛА в напрямку Чугаєва та Прудянки.

О 23:40 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Новгород-Сіверського та Холмів.

О 23:42 - розвідувальний БпЛА противника на півночі Київщини (на півночі від н.п.Іванків), курс - південно-західний.

Оновлена інформація

О 23:49 - БпЛА на межі Донеччини і Дніпропетровщини, курс - північний та західний.

О 00:16 - повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів:

Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Шахтарського зі сходу та в напрямку Донеччини;

Донеччина: БпЛА курсом на Добропілля;

Запорізька область: БпЛА в напрямку Комишувахи, Вільнянська, Тернуватого.

О 00:20 - Чернігівщина: БпЛА курсом на/повз Куликівку та на межі Сумщини і Чернігівщини, курс - Новгород-Сіверський з півдня; Харківщина: БпЛА курсом на Золочів із західного напрямку.

О 00:22 - розвідувальний БпЛА противника з Київщини курсом на н.п.Малин (Житомирщина) з північного сходу.

Оновлена інформація

О 00:39 - БпЛА на південь Миколаївщини з Дніпровської затоки, курс - північно-західний

О 00:51 - Чернігівщина: БпЛА курсом на Новгород-Сіверський та Мену; Сумщина: БпЛА курсом на Шостку, Тростянець, Глибне.

О 00:53 - БпЛА курсом на Березанку з південного сходу.

О 01:17 - БпЛА в напрямку Полтави з північного сходу.

О 01:19 - БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину (вектор - Південне та Доброслав).

О 01:20 - БпЛА курсом на Миколаїв із західного напрямку.

О 01:21 - Дніпропетровщина: БпЛА північніше Павлограда, курс - західний.

О 01:22 - Харківщина: БпЛА в напрямку Харкова з північного заходу, та в напрямку Коломака, Краснокутська.

О 01:30 - БпЛА курсом на Харків з північного сходу

О 01:31 - БпЛА повз Чорноморське курсом на Одесу.

О 01:32 - нова група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Чорноморське/Одесу.О

О 01:56 - Повітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА:

Полтавщина: БпЛА в напрямку Скороходове та Берестин (Харківщина);

Харківщина:

- БпЛА повз Слобожанське та Кигичівку курсом на Сахновщину,

- БпЛА в напрямку Шевченкового зі сходу;

Запорізька область: БпЛА курсом на Комишуваху та Малокатеринівку;

Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку на/повз Губиниху, курс - південно-східний.

О 01:58 - Київська та Чернігівська область - ракетна небезпека.

Залишайтеся у безпечних місцях!

Протягом минулої доби російські війська вчинили понад 100 обстрілів по 41 населеному пункту у 17 громадах Сумської області, унаслідок чого є постраждалі.

