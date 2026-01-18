Воздушная тревога в Украине из-за атаки РФ (обновлено)

Вечером воскресенья, 18 января, противник продолжает атаку на Украину с применением беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.

Движение вражеских дронов

В 17:58 - БПЛА курсом на Вольнянск (Запорожье).

В 18:06 - пуски КАБ на Донецкую область/восток Днепропетровской области.

В 18:17 - Харьковская область: БПЛА на Барвинково с юга.

Обновленная информация

В 18:39 – БПЛА курсом на Вольнянск (Запорожье) с северо-запада.

В 18:49 – пуски КАБ на Запорожскую область.

В 18:59 – Черниговщина: БПЛА к западу от н.п.Холмы, курс – западный.

Оставайтесь в безопасных местах!

За минувшие сутки российские войска совершили более 100 обстрелов по 41 населенному пункту в 17 общинах Сумской области, в результате чего есть пострадавшие.

