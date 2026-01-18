РУС
Новости Атака беспилотников
3 441 16

Воздушная тревога в Украине из-за атаки РФ (обновлено)

Атака российских беспилотников 18 января

Вечером воскресенья, 18 января, противник продолжает атаку на Украину с применением беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 17:58 - БПЛА курсом на Вольнянск (Запорожье).

В 18:06 - пуски КАБ на Донецкую область/восток Днепропетровской области.

В 18:17 - Харьковская область: БПЛА на Барвинково с юга.

Обновленная информация

В 18:39 – БПЛА курсом на Вольнянск (Запорожье) с северо-запада.

В 18:49 – пуски КАБ на Запорожскую область.

В 18:59 – Черниговщина: БПЛА к западу от н.п.Холмы, курс – западный.

Оставайтесь в безопасных местах!

+8
У нас, на Чернігівщині, трохи позитивності - з"явилися та запрацювали нові "соколи" - дрони-перехоплювачі. Вчора бачив його дію - "клюнув насмерть" "шахеда" над Черніговом.. Вибух в небі, і хмарка чорного диму...
18.01.2026 18:53 Ответить
+5
❗❗❗Робота української енергосистеми нині майже повністю тримається на трьох АЕС - Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Київ24» розповіла нардепка Вікторія Войціцька, яка є секретарем Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.❗❗❗

От чому цим не зайнятися СБУ, вона ж такий самий інформатор та навідник, як і якийсь синяк з прифротового села за 50 грн.
18.01.2026 18:44 Ответить
+2
Трамп любить путіна не тому, що він "агент Краснов".
Він любить путлєраитому,
що ху@ло відкрив йому шлях до поділу світу*
Те чим наразі займається Трамбон 😡
18.01.2026 18:38 Ответить
Ну я розумію, але хоч з закритими очима давайте уявимо, що цього не має 😸. І війна для верхівки справжня.... Які б мали бути дії в правоохоронних органів.
18.01.2026 18:50 Ответить
все. 7 років закривати очі - це занадто
18.01.2026 18:52 Ответить
Уявіть, що навіть зараз є люди, живі , не Боти які його захищають 😸. Я реально приуїв коли знайомий почав казати, що Зеленський молодець, і заради йому Україна тримається бо він займається зовнішньою політикою і про Україну всі знають 😸😸.
18.01.2026 19:06 Ответить
я все сказав.
18.01.2026 19:17 Ответить
Не потрібно уявляти. Моя невістка і її родичі з того боку і зараз всі за Зелю. ******* серіали. Супернику Зелі потрібно терміново знімати новий серіал, простий , як турецьке кіно, тому що їх мізки іншого не втягнуть.
18.01.2026 20:52 Ответить
Дай Боже..
18.01.2026 20:30 Ответить
Кацапе, йди найух.

Небуло прильотів, й такої карявої вулиці не існує. Щоб ти собі ізик зламало.
18.01.2026 20:34 Ответить
Vaata lihtsalt kaarti "Украина häirete kaart online"
18.01.2026 20:39 Ответить
ніколи такого не було і от знову - 2

запускайте вечірні гундосики !
18.01.2026 20:34 Ответить
 
 