Враг атаковал Запорожье и район: двое раненых, есть повреждения
Уже третью сутки враг непрерывно терроризирует Запорожье и район. Два человека ранены, повреждены дома, нежилые постройки и объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне пытаются измотать жителей области постоянными тревогами и атаками.
Есть раненые
"Сегодня в результате атак вражеских беспилотников в Запорожском районе ранены два человека - 86-летняя женщина и 79-летний мужчина. Там повреждены дома, нежилые постройки и объекты инфраструктуры.
В двух многоквартирных домах Запорожья выбиты окна в результате падения вражеского БПЛА", - говорится в сообщении.
На местах поражений работают все службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Большое спасибо спасателям, энергетикам, коммунальным службам и всем, кто круглосуточно ликвидирует последствия вражеских атак и помогает людям.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что россияне нанесли 795 ударов по Запорожской области за сутки, есть двое раненых.
