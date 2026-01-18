Враг атаковал Запорожье и район: двое раненых, есть повреждения

Уже третью сутки враг непрерывно терроризирует Запорожье и район. Два человека ранены, повреждены дома, нежилые постройки и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне пытаются измотать жителей области постоянными тревогами и атаками.

Есть раненые

"Сегодня в результате атак вражеских беспилотников в Запорожском районе ранены два человека - 86-летняя женщина и 79-летний мужчина. Там повреждены дома, нежилые постройки и объекты инфраструктуры.

В двух многоквартирных домах Запорожья выбиты окна в результате падения вражеского БПЛА", - говорится в сообщении.

На местах поражений работают все службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Большое спасибо спасателям, энергетикам, коммунальным службам и всем, кто круглосуточно ликвидирует последствия вражеских атак и помогает людям.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне нанесли 795 ударов по Запорожской области за сутки, есть двое раненых.