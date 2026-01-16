Россияне нанесли 795 ударов по Запорожской области за сутки: двое раненых. ФОТО
За сутки оккупанты нанесли 795 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Раненые
Отмечается, что два человека ранены в результате вражеских атак Запорожский район.
Чем атаковала РФ?
Так, российские войска для атак на область применяли авиацию, БПЛА, РСЗО и артиллерию.
В частности
- 13 авиаударов нанесено по Таврическому, Любицкому, Рождественке, Зоровке, Гуляйполю, Орехово, Зализнычному, Воздвижовке, Горькому, Преображенке, Верхней Терсе.
- 438 БПЛА различной модификации атаковали Кушугум, Балабино, Зеленое, Нижнюю Хортицу, Таврическое, Заречное, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку и Сладкое.
- 4 обстрела из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Новоданиловке и Щербакам.
- 340 артиллерийских ударов нанесено по Зеленому, Степногорску, Приморскому, Степовому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Сладкому.
Повреждения
Также сообщается, что поступило 43 сообщения о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.
ярослав ильчишин #484478
