Россияне нанесли 795 ударов по Запорожской области за сутки: двое раненых. ФОТО

За сутки оккупанты нанесли 795 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Раненые

Отмечается, что два человека ранены в результате вражеских атак Запорожский район.

Чем атаковала РФ?

Так, российские войска для атак на область применяли авиацию, БПЛА, РСЗО и артиллерию.

В частности

13 авиаударов нанесено по Таврическому, Любицкому, Рождественке, Зоровке, Гуляйполю, Орехово, Зализнычному, Воздвижовке, Горькому, Преображенке, Верхней Терсе.

438 БПЛА различной модификации атаковали Кушугум, Балабино, Зеленое, Нижнюю Хортицу, Таврическое, Заречное, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку и Сладкое.

4 обстрела из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Новоданиловке и Щербакам.

340 артиллерийских ударов нанесено по Зеленому, Степногорску, Приморскому, Степовому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Сладкому.

Повреждения

Также сообщается, что поступило 43 сообщения о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.