РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15021 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожской области
388 1

Россияне нанесли 795 ударов по Запорожской области за сутки: двое раненых. ФОТО

За сутки оккупанты нанесли 795 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы в Запорожье

Раненые

Отмечается, что два человека ранены в результате вражеских атак Запорожский район.

Чем атаковала РФ?

Так, российские войска для атак на область применяли авиацию, БПЛА, РСЗО и артиллерию.

В частности

  • 13 авиаударов нанесено по Таврическому, Любицкому, Рождественке, Зоровке, Гуляйполю, Орехово, Зализнычному, Воздвижовке, Горькому, Преображенке, Верхней Терсе.
  • 438 БПЛА различной модификации атаковали Кушугум, Балабино, Зеленое, Нижнюю Хортицу, Таврическое, Заречное, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку и Сладкое.
  • 4 обстрела из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Новоданиловке и Щербакам.
  • 340 артиллерийских ударов нанесено по Зеленому, Степногорску, Приморскому, Степовому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Сладкому.

Повреждения

Также сообщается, что поступило 43 сообщения о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Автор: 

обстрел (32243) Запорожская область (4269) Запорожский район (515)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А. Яким чином це підраховують і хто цим займається
показать весь комментарий
16.01.2026 10:37 Ответить
 
 