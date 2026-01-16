Росіяни завдали 795 ударів по Запорізькій області за добу: двоє поранених. ФОТО
Упродовж доби окупанти завдали 795 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Поранені
Зазначається, що дві людини поранені внаслідок ворожих атак Запорізький район.
Чим атакувала РФ?
Так, російські війська для атак на область застосовували авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію.
Зокрема:
- 13 авіаударів завдано по Таврійському, Любицькому, Різдвянці, Зорівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Воздвижівці, Гіркому, Преображенці, Верхній Терсі.
- 438 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Балабине, Зелене, Нижню Хортицю, Таврійське, Зарічне, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку та Солодке.
- 4 обстріли із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Новоданилівці та Щербаках.
- 340 артударів нанесено по Зеленому, Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Солодкому.
Пошкодження
Також повідомляється, що надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.
