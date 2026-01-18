Ворог атакував Запоріжжя та район: двоє поранених, є пошкодження

Вже третю добу ворог безперестанку тероризує Запоріжжя та район. Дві людини поранені, пошкоджені будинки, нежитлові споруди та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни намагаються виснажити мешканців області постійними тривогами та атаками.

Є поранені

"Сьогодні внаслідок атак ворожих безпілотників у Запорізькому районі поранені дві людини - 86-річна жінка та 79-річний чоловік. Там пошкоджені будинки, нежитлові споруди та об’єкти інфраструктури.

У двох багатоквартирних будинках Запоріжжя вибиті вікна внаслідок падіння ворожого БпЛА", - йдеться у повідомленні.

На місцях уражень працюють усі служби, постраждалим надається необхідна допомога. Щиро дякую рятувальникам, енергетикам, комунальним службам та всім, хто цілодобово ліквідовує наслідки ворожих атак і допомагає людям.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни завдали 795 ударів по Запорізькій області за добу, є двоє поранених.