НРК бійців 93-ї бригади "Холодний Яр" знешкодив дронів-"ждунів" і допоміг в евакуації бійців. ВIДЕО

Наземний робот батальйону Alter Ego 93-ї бригади "Холодний Яр" знешкодив "ждунів" і став свідком евакуації важкопоранених бійців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботизований комплекс, повертаючись з місії на Костянтинівському напрямку, наткнувся на ворожі дрони-"ждуни".

Український робот здійснив маневр біля одного з "ждунів" та, ймовірно, гусянкою пошкодив оптоволоконний дріт, за допомогою якого керувався дрон.

НРК рушив на місце події та невдовзі зустрів ще одного "ждуна", повторивши маневр із пошкодженням "оптики".

Водночас інший апарат противника вразив квадроцикл, що рухався поруч.

Під час подальшого руху пілот побачив вибух та виявив 2 важкопоранених українських бійців на дорозі.

Оператор переконався, що обидва живі, та зазначив, що дрон може стати у нагоді - він готовий вивезти поранених або передати інформацію про їхнє місце перебування.

Невдовзі на квадроциклах прибули побратими для евакуації. Воїнів завантажили у корзину позаду техніки та відвезли до своїх позицій для надання медичної допомоги.

