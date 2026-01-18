НРК бійців 93-ї бригади "Холодний Яр" знешкодив дронів-"ждунів" і допоміг в евакуації бійців. ВIДЕО

Наземний робот батальйону Alter Ego 93-ї бригади "Холодний Яр" знешкодив "ждунів" і став свідком евакуації важкопоранених бійців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботизований комплекс, повертаючись з місії на Костянтинівському напрямку, наткнувся на ворожі дрони-"ждуни".

Український робот здійснив маневр біля одного з "ждунів" та, ймовірно, гусянкою пошкодив оптоволоконний дріт, за допомогою якого керувався дрон.

НРК рушив на місце події та невдовзі зустрів ще одного "ждуна", повторивши маневр із пошкодженням "оптики".

Водночас інший апарат противника вразив квадроцикл, що рухався поруч.

Під час подальшого руху пілот побачив вибух та виявив 2 важкопоранених українських бійців на дорозі.

Оператор переконався, що обидва живі, та зазначив, що дрон може стати у нагоді - він готовий вивезти поранених або передати інформацію про їхнє місце перебування.

Невдовзі на квадроциклах прибули побратими для евакуації. Воїнів завантажили у корзину позаду техніки та відвезли до своїх позицій для надання медичної допомоги.

евакуація (2489) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (327) дрони (7894) Костянтинівка (78) НРК наземний роботизований комплекс (107)
Бляха, чому не дочекались, щоб НРК першим пройшов і зачистив путь?
18.01.2026 16:20 Відповісти
Неузгодженість дій.
18.01.2026 17:12 Відповісти
деревня дураков с кровавой юшкой. зачем людей в зоны поражения посылать? просто губят людей бессмысленно. Только Роботы и дроны должны воевать. Какие бараны, людьми разминируют путь бессмысленный. Просто какой то адский эксперимент проводится над Украиной. Сделали концлагерь и полигон, и как садисты отрывают лапки и крылышки букашкам, так тут людям конечности отрывают и убивают всеми методами и всех видов муки проводят, как в кругах ада. Просто потому что Украина слабая - ее зачмырили все, ограбили, и мучают.
18.01.2026 17:19 Відповісти
Нехай підари звідси забираються - і злий Мадяр не буде їх патрати.
18.01.2026 17:52 Відповісти
я говорю про Украинцев на видео
18.01.2026 18:10 Відповісти
А я кажу про русню, відео з якою тут щодня викладають.
18.01.2026 20:02 Відповісти
кацапи вже навчились воювати,а в оператори дронів беруть не найтупіших.Жоден оператор дрона не буде летіти вздовж дороги для того щоб поставити на узбіччі дрона-ждуна,вони завжди заходять з поля,саме для того щоб оптоволоконна лінія звязку не була пошкоджена технікою.
18.01.2026 18:53 Відповісти
 
 