НРК бойцов 93-й бригады "Холодний Яр" обезвредил дроны-"ждуны" и помог в эвакуации бойцов. ВИДЕО

Наземный робот батальона Alter Ego 93-й бригады "Холодний Яр" обезвредил "ждунов" и стал свидетелем эвакуации тяжелораненых бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, роботизированный комплекс, возвращаясь с миссии на Константиновском направлении, наткнулся на вражеские дроны-"ждуны".

Украинский робот совершил маневр возле одного из "ждунов" и, вероятно, гусянкой повредил оптоволоконный провод, с помощью которого управлялся дрон.

НРК двинулся к месту происшествия и вскоре встретил еще одного "ждуна", повторив маневр с повреждением "оптики".

В то же время другой аппарат противника поразил квадроцикл, который двигался рядом.

Во время дальнейшего движения пилот увидел взрыв и обнаружил двух тяжелораненых украинских бойцов на дороге.

Оператор убедился, что оба живы, и отметил, что дрон может пригодиться - он готов вывезти раненых или передать информацию об их местонахождении.

Вскоре на квадроциклах прибыли побратимы для эвакуации. Воинов погрузили в корзину позади техники и отвезли на свои позиции для оказания медицинской помощи.

