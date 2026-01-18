НРК бойцов 93-й бригады "Холодний Яр" обезвредил дроны-"ждуны" и помог в эвакуации бойцов. ВИДЕО

Наземный робот батальона Alter Ego 93-й бригады "Холодний Яр" обезвредил "ждунов" и стал свидетелем эвакуации тяжелораненых бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, роботизированный комплекс, возвращаясь с миссии на Константиновском направлении, наткнулся на вражеские дроны-"ждуны".

Украинский робот совершил маневр возле одного из "ждунов" и, вероятно, гусянкой повредил оптоволоконный провод, с помощью которого управлялся дрон.

НРК двинулся к месту происшествия и вскоре встретил еще одного "ждуна", повторив маневр с повреждением "оптики".

В то же время другой аппарат противника поразил квадроцикл, который двигался рядом.

Во время дальнейшего движения пилот увидел взрыв и обнаружил двух тяжелораненых украинских бойцов на дороге.

Оператор убедился, что оба живы, и отметил, что дрон может пригодиться - он готов вывезти раненых или передать информацию об их местонахождении.

Вскоре на квадроциклах прибыли побратимы для эвакуации. Воинов погрузили в корзину позади техники и отвезли на свои позиции для оказания медицинской помощи.

эвакуация (2249) 93 отдельная механизированная бригада (326) дроны (6876) Константиновка (75) НРК наземный роботизированный комплекс (103)
Бляха, чому не дочекались, щоб НРК першим пройшов і зачистив путь?
18.01.2026 16:20 Ответить
Неузгодженість дій.
18.01.2026 17:12 Ответить
деревня дураков с кровавой юшкой. зачем людей в зоны поражения посылать? просто губят людей бессмысленно. Только Роботы и дроны должны воевать. Какие бараны, людьми разминируют путь бессмысленный. Просто какой то адский эксперимент проводится над Украиной. Сделали концлагерь и полигон, и как садисты отрывают лапки и крылышки букашкам, так тут людям конечности отрывают и убивают всеми методами и всех видов муки проводят, как в кругах ада. Просто потому что Украина слабая - ее зачмырили все, ограбили, и мучают.
18.01.2026 17:19 Ответить
Нехай підари звідси забираються - і злий Мадяр не буде їх патрати.
18.01.2026 17:52 Ответить
я говорю про Украинцев на видео
18.01.2026 18:10 Ответить
А я кажу про русню, відео з якою тут щодня викладають.
18.01.2026 20:02 Ответить
кацапи вже навчились воювати,а в оператори дронів беруть не найтупіших.Жоден оператор дрона не буде летіти вздовж дороги для того щоб поставити на узбіччі дрона-ждуна,вони завжди заходять з поля,саме для того щоб оптоволоконна лінія звязку не була пошкоджена технікою.
18.01.2026 18:53 Ответить
 
 