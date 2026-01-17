Повторний удар дрона по Семенівці: поранені троє поліцейських і цивільна. ФОТОрепортаж

Удень 17 січня російські війська атакували дроном житловий будинок у Семенівці на Чернігівщині.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень росіяни вдарили дроном по оселі в Семенівці. Будинок пошкоджений", - ідеться в повідомленні.

Через повторний удар поранені люди

На місце прильоту виїхали поліцейські. Був повторний удар. Постраждали четверо людей - 59-річна цивільна жінка і троє поліцейських. Всі отримують медичну допомогу в лікарні.

