Повторний удар дрона по Семенівці: поранені троє поліцейських і цивільна. ФОТОрепортаж
Удень 17 січня російські війська атакували дроном житловий будинок у Семенівці на Чернігівщині.
Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вдень росіяни вдарили дроном по оселі в Семенівці. Будинок пошкоджений", - ідеться в повідомленні.
Через повторний удар поранені люди
На місце прильоту виїхали поліцейські. Був повторний удар. Постраждали четверо людей - 59-річна цивільна жінка і троє поліцейських. Всі отримують медичну допомогу в лікарні.
