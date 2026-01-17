Окупанти вдарили "геранню" по громаді на Чернігівщині: двоє поранених, пошкоджено магазин, будинки та автівки. ФОТО
Учора ввечері російські війська атакували безпілотниками Холминську громаду Корюківського району Чернігівської області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Корюківський район
Учора ввечері під ударом опинилася Холминська громада. Через атаку "герані" по селищу - двоє поранених. Це цивільні чоловіки 39 і 55 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Пошкоджений продуктовий магазин, будинки та автівки людей.
Чернігівський район
Також російський БпЛА вибухнув на території спеціалізованої аграрної структури в Чернігівському районі.
Протягом всієї доби не припинялися обстріли прикордонних населених пунктів - найчастіше ворог застосовує FPV-дрони. Загалом зафіксовані 46 ударів - 78 вибухів.
Наслідки обстрілів
