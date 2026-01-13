Удар дрона по Чернігівщині: двоє цивільних поранені, пошкоджено житло. ФОТОрепортаж
Російський ударний дрон уранці 13 січня атакував приватне домогосподарство в Бахмацькій громаді. Поранень зазнали двоє цивільних, пошкоджено будинок, автівку та господарську споруду.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Через удар "герані" по приватному домогосподарству в Бахмацькій громаді двоє цивільних людей зазнали поранень.
Протягом доби були удари по прикордонних громадах. Усього 32 обстріли. 40 вибухів.
Пошкодження
Пошкоджена домівка, автівка. Загорілася господарча споруда. Атакували звичайне житло о пів на шосту ранку. Звичайно, що люди були вдома.
Є поранені
Поранена 88-річна жінка і 62-річний чоловік. Зараз вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.
