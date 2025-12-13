Російський дрон атакував цивільне авто на Харківщині: поранена 10-річна дівчинка

У селі Зарічне Чугуївського району Харківської області російський ударний дрон влучив у цивільний легковий автомобіль. Внаслідок атаки постраждала 10-річна дівчинка, яку з пораненнями госпіталізували до медзакладу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"У селі Зарічне Чугуївського району російський дрон влучив у цивільний легковий автомобіль. Внаслідок ворожого удару постраждала 10-річна дівчинка. Дитину госпіталізували, стан тяжкості – середній", - повідомив він.

Також гострої реакції на стрес зазнала 65-річна жінка.

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

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