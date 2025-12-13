Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Харьковской области: ранена 10-летняя девочка
В селе Заречное Чугуевского района Харьковской области российский ударный дрон попал в гражданский легковой автомобиль. В результате атаки пострадала 10-летняя девочка, которую с ранениями госпитализировали в медучреждение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.
"В селе Заречное Чугуевского района российский дрон попал в гражданский легковой автомобиль. В результате вражеского удара пострадала 10-летняя девочка. Ребенка госпитализировали, состояние тяжелое – средней степени", – сообщил он.
Также острой реакции на стресс подверглась 65-летняя женщина.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
