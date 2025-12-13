РУС
Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Харьковской области: ранена 10-летняя девочка

В селе Заречное Чугуевского района Харьковской области российский ударный дрон попал в гражданский легковой автомобиль. В результате атаки пострадала 10-летняя девочка, которую с ранениями госпитализировали в медучреждение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

"В селе Заречное Чугуевского района российский дрон попал в гражданский легковой автомобиль. В результате вражеского удара пострадала 10-летняя девочка. Ребенка госпитализировали, состояние тяжелое – средней степени", – сообщил он.

Также острой реакции на стресс подверглась 65-летняя женщина.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

