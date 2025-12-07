Рашисти вдарили дронами по Новгороду-Сіверському: загинув чоловік, здійнялися пожежі. ФОТОрепортаж
Війська РФ атакували ударними дронами Новгород-Сіверський Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Є жертва
Як зазначається, внаслідок ударів російських БпЛА у місті Новгород-Сіверський загинув 50-річний чоловік.
Наслідки
За даними рятувальників, виникло кілька пожеж: горіли покинута будівля, житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники ліквідували всі загоряння.
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