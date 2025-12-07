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Новини Фото Атака дронів на Чернігівщину
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Рашисти вдарили дронами по Новгороду-Сіверському: загинув чоловік, здійнялися пожежі. ФОТОрепортаж

Війська РФ атакували ударними дронами Новгород-Сіверський Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Є жертва

Як зазначається, внаслідок ударів російських БпЛА у місті Новгород-Сіверський загинув 50-річний чоловік.

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Наслідки

За даними рятувальників, виникло кілька пожеж: горіли покинута будівля, житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники ліквідували всі загоряння.

Новгород-Сіверський після обстрілу
Новгород-Сіверський після обстрілу
Новгород-Сіверський після обстрілу
Новгород-Сіверський після обстрілу

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Автор: 

обстріл (34588) дрони (8485) Чернігівська область (1395) Новгород-Сіверський район (95)
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