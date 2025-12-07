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Новости Фото Атака дронов на Черниговщину
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Рашисты ударили дронами по Новгороду-Северскому: погиб мужчина, начались пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ атаковали ударными дронами Новгород-Северский Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Есть жертва

Как отмечается, в результате ударов российских БПЛА в городе Новгород-Северский погиб 50-летний мужчина.

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Последствия

По данным спасателей, возникло несколько пожаров: горели заброшенное здание, жилой дом и хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали все возгорания.

Новгород-Северский после обстрела
Новгород-Северский после обстрела
Новгород-Северский после обстрела
Новгород-Северский после обстрела

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Автор: 

обстрел (33234) дроны (7409) Черниговская область (1601) Новгород-Северский район (94)
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