Рашисты ударили дронами по Новгороду-Северскому: погиб мужчина, начались пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска РФ атаковали ударными дронами Новгород-Северский Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Есть жертва
Как отмечается, в результате ударов российских БПЛА в городе Новгород-Северский погиб 50-летний мужчина.
Последствия
По данным спасателей, возникло несколько пожаров: горели заброшенное здание, жилой дом и хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали все возгорания.
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