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Новости Фото Атака дронов на Черниговщину
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Сутки на Черниговщине: враг обстрелял фермерское хозяйство и энергообъекты. Есть разрушения. ФОТО

2 декабря днем вражеские "герани" повторно атаковали фермерское хозяйство в одном из поселков Черниговского района. Было зафиксировано 2 взрыва.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстрелы Черниговщины за сутки

Как отмечается, пожар на месте прилета ликвидировали.

Также была атака "герани" по энергообъекту.

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"Вечером беспилотник попал по одному из предприятий в Коропской громаде. Есть разрушения. На месте попадания возник пожар", - отметил глава области.

Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела

Что предшествовало?

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атакует энергетику Черниговщины: под ударом объект в Корюковской громаде.

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Черниговская область (1600) Новгород-Северский район (94) Короп (1)
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