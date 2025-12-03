Сутки на Черниговщине: враг обстрелял фермерское хозяйство и энергообъекты. Есть разрушения. ФОТО

2 декабря днем вражеские "герани" повторно атаковали фермерское хозяйство в одном из поселков Черниговского района. Было зафиксировано 2 взрыва.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Черниговщины за сутки

Как отмечается, пожар на месте прилета ликвидировали.

Также была атака "герани" по энергообъекту.

Читайте: Враг ударил дронами по Новгороду-Северскому: трое раненых, есть значительные повреждения жилой застройки. ФОТОрепортаж

"Вечером беспилотник попал по одному из предприятий в Коропской громаде. Есть разрушения. На месте попадания возник пожар", - отметил глава области.





Что предшествовало?

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атакует энергетику Черниговщины: под ударом объект в Корюковской громаде.

Читайте: Оккупанты атаковали Черниговскую область беспилотниками: ранены два человека. ФОТОрепортаж