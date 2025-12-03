Сутки на Черниговщине: враг обстрелял фермерское хозяйство и энергообъекты. Есть разрушения. ФОТО
2 декабря днем вражеские "герани" повторно атаковали фермерское хозяйство в одном из поселков Черниговского района. Было зафиксировано 2 взрыва.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Черниговщины за сутки
Как отмечается, пожар на месте прилета ликвидировали.
Также была атака "герани" по энергообъекту.
"Вечером беспилотник попал по одному из предприятий в Коропской громаде. Есть разрушения. На месте попадания возник пожар", - отметил глава области.
Что предшествовало?
Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атакует энергетику Черниговщины: под ударом объект в Корюковской громаде.
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