Враг ударил дронами по Новгороду-Северскому: трое раненых, есть значительные повреждения жилой застройки. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на среду, 5 ноября, войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Новгорода-Северского Черниговской области.
Об этом сообщил в Facebook начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, были зафиксированы взрывы в пределах города.
Пострадали люди
К сожалению, в результате вражеской атаки есть раненые:
- 79-летний мужчина получил контузию и минно-взрывную травму.
- 77-летний мужчина получил множественные травмы головы.
- 72-летняя женщина имеет множественные травмы головы и руки.
Повреждена жилая инфраструктура
Также отмечается, что есть значительные повреждения жилой застройки города.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль