Враг ударил дронами по Новгороду-Северскому: трое раненых, есть значительные повреждения жилой застройки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на среду, 5 ноября, войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Новгорода-Северского Черниговской области.

Об этом сообщил в Facebook начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, были зафиксированы взрывы в пределах города.

Пострадали люди

К сожалению, в результате вражеской атаки есть раненые:

79-летний мужчина получил контузию и минно-взрывную травму.

77-летний мужчина получил множественные травмы головы.

72-летняя женщина имеет множественные травмы головы и руки.

Читайте также: Рашисты ударили дронами по Новгороду-Северскому, в Корюковском районе баллистикой атаковано сельхозпредприятие. ФОТОрепортаж

Повреждена жилая инфраструктура

Также отмечается, что есть значительные повреждения жилой застройки города.























Читайте также: Россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Черниговской области: бушевали пожары, сгорело административное здание. ФОТОрепортаж