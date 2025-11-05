РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8878 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на Черниговщину
650 0

Враг ударил дронами по Новгороду-Северскому: трое раненых, есть значительные повреждения жилой застройки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на среду, 5 ноября, войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Новгорода-Северского Черниговской области.

Об этом сообщил в Facebook начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, были зафиксированы взрывы в пределах города.

Пострадали люди

К сожалению, в результате вражеской атаки есть раненые:

  • 79-летний мужчина получил контузию и минно-взрывную травму.
  • 77-летний мужчина получил множественные травмы головы.
  • 72-летняя женщина имеет множественные травмы головы и руки.

Читайте также: Рашисты ударили дронами по Новгороду-Северскому, в Корюковском районе баллистикой атаковано сельхозпредприятие. ФОТОрепортаж

Повреждена жилая инфраструктура

Также отмечается, что есть значительные повреждения жилой застройки города.

Новгород-Северский после обстрела
Новгород-Северский после обстрела
Новгород-Северский после обстрела
Новгород-Северский после обстрела
Новгород-Северский после обстрела
Новгород-Северский после обстрела
Новгород-Северский после обстрела
Новгород-Северский после обстрела
Новгород-Северский после обстрела
Новгород-Северский после обстрела
Новгород-Северский после обстрела

Читайте также: Россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Черниговской области: бушевали пожары, сгорело административное здание. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (30336) Шахед (1616) Черниговская область (1390) Новгород-Северский район (55) Новгород-Северский (14)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 