Ворог ударив дронами по Новгороду-Сіверському: троє поранених, є значні пошкодження житлової забудови

У ніч проти середи, 5 листопада, війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Новгорода-Сіверського Чернігівської області.

Про це повідомив у фейсбуку начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, було зафіксовано вибухи в межах міста.

Постраждали люди

На жаль, через ворожу атаку є поранені:

79-річний чоловік дістав контузію та мінно-вибухову травму.

77-річний чоловік має множинні травми голови.

72-річна жінка має множинні травми голови та руки.

Пошкоджено житлову інфраструктуру

Також зазначається, що є значні пошкодження житлової забудови міста.























