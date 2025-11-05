Ворог ударив дронами по Новгороду-Сіверському: троє поранених, є значні пошкодження житлової забудови
У ніч проти середи, 5 листопада, війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Новгорода-Сіверського Чернігівської області.
Про це повідомив у фейсбуку начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, було зафіксовано вибухи в межах міста.
Постраждали люди
На жаль, через ворожу атаку є поранені:
- 79-річний чоловік дістав контузію та мінно-вибухову травму.
- 77-річний чоловік має множинні травми голови.
- 72-річна жінка має множинні травми голови та руки.
Пошкоджено житлову інфраструктуру
Також зазначається, що є значні пошкодження житлової забудови міста.
