Новини Атака дронів на Чернігівщину
Ворог ударив дронами по Новгороду-Сіверському: троє поранених, є значні пошкодження житлової забудови

У ніч проти середи, 5 листопада, війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Новгорода-Сіверського Чернігівської області.

Про це повідомив у фейсбуку начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, було зафіксовано вибухи в межах міста.

Постраждали люди

На жаль, через ворожу атаку є поранені:

  • 79-річний чоловік дістав контузію та мінно-вибухову травму.
  •  77-річний чоловік має множинні травми голови.
  •  72-річна жінка має множинні травми голови та руки.

Пошкоджено житлову інфраструктуру

Також зазначається, що є значні пошкодження житлової забудови міста.

Новгород-Сіверський після обстрілу
обстріл Шахед Чернігівська область Новгород-Сіверський район Новгород-Сіверський
Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Чому ми не стріляємо у відповідь по населенних пунктах ворога? Без цього війну не виграти.
05.11.2025 14:06 Відповісти
Коли ви бачите такі фотки, то одразу загугліть, як голосували жителі цих населених пунктів.
05.11.2025 18:47 Відповісти
 
 