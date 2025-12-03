Доба на Чернігівщині: ворог гатив по фермерському господарству та енергооб’єктах. Є руйнування. ФОТО
2 рудня вдень ворожі "герані" повторно атакували фермерське господарство в одному із селищ Чернігівського району. Було зафіксовано 2 вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Чернігівщини за добу
Як зазначається, пожежу на місці прильоту ліквідували.
Також була атака "герані" по енергообʼєкту.
"Увечері безпілотник поцілив по одному із підприємств у Коропській громаді. Є руйнування. На місці влучання виникла пожежа", - зауважив очільник області.
Що передувало?
Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакує енергетику Чернігівщини: під ударом об’єкт у Корюківській громаді.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль