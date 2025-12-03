Доба на Чернігівщині: ворог гатив по фермерському господарству та енергооб’єктах. Є руйнування. ФОТО

2 рудня вдень ворожі "герані" повторно атакували фермерське господарство в одному із селищ Чернігівського району. Було зафіксовано 2 вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли Чернігівщини за добу

Як зазначається, пожежу на місці прильоту ліквідували.

Також була атака "герані" по енергообʼєкту.

Читайте: Ворог ударив дронами по Новгороду-Сіверському: троє поранених, є значні пошкодження житлової забудови. ФОТОрепортаж

"Увечері безпілотник поцілив по одному із підприємств у Коропській громаді. Є руйнування. На місці влучання виникла пожежа", - зауважив очільник області.





Що передувало?

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакує енергетику Чернігівщини: під ударом об’єкт у Корюківській громаді.

Читайте: Окупанти атакували Чернігівщину безпілотниками: поранено двох людей. ФОТОрепортаж