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Новини Фото Атака дронів на Чернігівщину
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Доба на Чернігівщині: ворог гатив по фермерському господарству та енергооб’єктах. Є руйнування. ФОТО

2 рудня вдень ворожі "герані" повторно атакували фермерське господарство в одному із селищ Чернігівського району. Було зафіксовано 2 вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли Чернігівщини за добу

Як зазначається, пожежу на місці прильоту ліквідували.

Також була атака "герані" по енергообʼєкту.

Читайте: Ворог ударив дронами по Новгороду-Сіверському: троє поранених, є значні пошкодження житлової забудови. ФОТОрепортаж

"Увечері безпілотник поцілив по одному із підприємств у Коропській громаді. Є руйнування. На місці влучання виникла пожежа", - зауважив очільник області.

Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу

Що передувало?

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакує енергетику Чернігівщини: під ударом об’єкт у Корюківській громаді.

Читайте: Окупанти атакували Чернігівщину безпілотниками: поранено двох людей. ФОТОрепортаж

Автор: 

Чернігівська область (1394) Новгород-Сіверський район (95) Короп (1)
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