РФ атакує енергетику Чернігівщини: під ударом об’єкт у Корюківській громаді

Російські військові атакували енергооб’єкт у Корюківській громаді Чернігівської області FPV-дронами, спричинивши руйнування та аварійні відключення електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

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"Продовжуються атаки на енергетику. Було 2 влучання FPV-дронів у Корюківському районі в обʼєкт "критички". Як наслідок - аварійні відключення світла", - поінформував Чаус.

Голова ОВА зазначив, що відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.

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Удари по енергооб'єктах Чернігівщини у листопаді

За даними Сил оборони, тільки за минулий місяць - листопад - у небі над Чернігівщиною вдалося збити щонайменше 700 ударних дронів.

У ніч на 9 листопада - сили РФ атакували енергетичні об’єкти в області, зокрема у громаді Корюківка. Загалом за добу зафіксовано 44 обстріли, 73 вибухи.

15 листопада - в результаті обстрілу в Ніжинський район було пошкоджено важливий енергооб’єкт. Велика частина області залишилась без світла.

16 листопада - новий удар, цього разу по енергооб’єкту у Корюківському районі, що знеструмило частину громад.

24–25 листопада - черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі. За даними Міністерство енергетики України, регіон входив до списку областей, де внаслідок атаки були знеструмлення.

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