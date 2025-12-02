РФ атакует энергетику Черниговской области: под ударом объект в Корюковской громаде

Российские военные атаковали энергообъект в Корюковской громаде Черниговской области FPV-дронами, вызвав разрушения и аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

"Продолжаются атаки на энергетику. Было 2 попадания FPV-дронов в Корюковском районе в объект "критички". Как следствие - аварийные отключения света", - сообщил Чаус.

Глава ОГА отметил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.

Удары по энергообъектам Черниговщины в ноябре

По данным Сил обороны, только за прошлый месяц - ноябрь - в небе над Черниговской областью удалось сбить не менее 700 ударных дронов.

В ночь на 9 ноября - силы РФ атаковали энергетические объекты в области, в частности в громаде Корюковка. Всего за сутки зафиксировано 44 обстрела, 73 взрыва.

15 ноября - в результате обстрела в Нежинском районе был поврежден важный энергообъект. Большая часть области осталась без света.

16 ноября - новый удар, на этот раз по энергообъекту в Корюковском районе, что обесточило часть громад.

24–25 ноября — очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре. По данным Министерства энергетики Украины, регион входил в список областей, где в результате атаки произошли отключения электроэнергии.

