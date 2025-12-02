РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10382 посетителя онлайн
Новости
258 3

РФ атакует энергетику Черниговской области: под ударом объект в Корюковской громаде

РФ атакует энергетику Черниговской области: последствия удара дронами

Российские военные атаковали энергообъект в Корюковской громаде Черниговской области FPV-дронами, вызвав разрушения и аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Продолжаются атаки на энергетику. Было 2 попадания FPV-дронов в Корюковском районе в объект "критички". Как следствие - аварийные отключения света", - сообщил Чаус.

Глава ОГА отметил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль северной границы Украины

Удары по энергообъектам Черниговщины в ноябре

По данным Сил обороны, только за прошлый месяц - ноябрь - в небе над Черниговской областью удалось сбить не менее 700 ударных дронов.

В ночь на 9 ноября - силы РФ атаковали энергетические объекты в области, в частности в громаде Корюковка. Всего за сутки зафиксировано 44 обстрела, 73 взрыва. 

15 ноября - в результате обстрела в Нежинском районе был поврежден важный энергообъект. Большая часть области осталась без света. 

16 ноября - новый удар, на этот раз по энергообъекту в Корюковском районе, что обесточило часть громад. 

24–25 ноября — очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре. По данным Министерства энергетики Украины, регион входил в список областей, где в результате атаки произошли отключения электроэнергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Черниговскую область беспилотниками: ранены два человека. ФОТОрепортаж

Автор: 

fvp-дрон (224) Черниговская область (1426) Корюковский район (45)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чаус йшов би геть
показать весь комментарий
02.12.2025 11:17 Ответить
дЄрмак - пішов!
чАус на черзі!
всю мафію в сміттєвий бак...
показать весь комментарий
02.12.2025 11:23 Ответить
Зеленський не атакує енергетику росіі. Чому???
показать весь комментарий
02.12.2025 11:45 Ответить
 
 