42 удара по Черниговской области: дроны повредили предприятия в Чернигове и Нежине
Черниговская область снова под массированными атаками: за прошедшие сутки российские войска нанесли 42 удара, вызвав 85 взрывов. Повреждены предприятия в Чернигове и Нежине, а также жилые объекты в Семеновке.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки - 42 удара по Черниговской области. 85 взрывов.
Нежин
Ударные дроны били по одному из агропредприятий. Не менее 8 взрывов. Повреждены резервуары с удобрениями.
Чернигов
Беспилотник попал по одному из предприятий города. Есть разрушения.
Семеновка
В результате взрывов FPV-дронов поврежден дом, легковой автомобиль.
