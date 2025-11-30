42 удара по Черниговской области: дроны повредили предприятия в Чернигове и Нежине

Черниговская область снова под массированными атаками: за прошедшие сутки российские войска нанесли 42 удара, вызвав 85 взрывов. Повреждены предприятия в Чернигове и Нежине, а также жилые объекты в Семеновке.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

За прошедшие сутки - 42 удара по Черниговской области. 85 взрывов.

Нежин

Ударные дроны били по одному из агропредприятий. Не менее 8 взрывов. Повреждены резервуары с удобрениями.

Чернигов

Беспилотник попал по одному из предприятий города. Есть разрушения.

Семеновка

В результате взрывов FPV-дронов поврежден дом, легковой автомобиль.