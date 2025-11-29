Враг обстрелял Черниговщину: под ударом - 26 населенных пунктов, поврежден дом, горело предприятие. ФОТОрепортаж
Со вчерашнего дня Черниговская область находилась под вражеской атакой. Под ударом - 26 населенных пунктов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, агрессор применяет по территории области различные виды оружия.
Обстрел Чернигова
По данным ОГА, прогремело несколько взрывов. Два - на окраине города: в результате атаки БПЛА поврежден дом. Еще один взрыв - удар "герани" по одному из предприятий. Загорелась кровля на складе. Пожар ликвидировали. Также ударный дрон попал по энергетической инфраструктуре.
В Черниговском районе зафиксирован прилет "герани" по жилому дому. Произошел пожар - огонь потушили спасатели.
Удары по Семеновке
Было несколько ударов по Семеновке. "Молнии" били по домам людей - до десятка поврежденных. На одном из мест попаданий произошел пожар - дом уничтожен. Беспилотник ударил по гражданскому автомобилю - пострадали местные жители: 48-летний мужчина и 55-летняя женщина.
Атака на Корюковский район
В результате удара FPV-дроном повреждены дом, легковушка и микроавтобус. В другом селе в результате взрыва БПЛА также повреждены жилье, автомобиль.
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