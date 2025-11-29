Враг обстрелял Черниговщину: под ударом - 26 населенных пунктов, поврежден дом, горело предприятие. ФОТОрепортаж

Со вчерашнего дня Черниговская область находилась под вражеской атакой. Под ударом - 26 населенных пунктов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, агрессор применяет по территории области различные виды оружия.

Обстрел Чернигова

По данным ОГА, прогремело несколько взрывов. Два - на окраине города: в результате атаки БПЛА поврежден дом. Еще один взрыв - удар "герани" по одному из предприятий. Загорелась кровля на складе. Пожар ликвидировали. Также ударный дрон попал по энергетической инфраструктуре.

Читайте также: Враг атаковал "шахедом" предприятие в Чернигове: ранены три человека

В Черниговском районе зафиксирован прилет "герани" по жилому дому. Произошел пожар - огонь потушили спасатели.

Удары по Семеновке

Было несколько ударов по Семеновке. "Молнии" били по домам людей - до десятка поврежденных. На одном из мест попаданий произошел пожар - дом уничтожен. Беспилотник ударил по гражданскому автомобилю - пострадали местные жители: 48-летний мужчина и 55-летняя женщина.

Атака на Корюковский район

В результате удара FPV-дроном повреждены дом, легковушка и микроавтобус. В другом селе в результате взрыва БПЛА также повреждены жилье, автомобиль.

















Читайте также: Черниговщина - под ударом врага: погибла волонтер, повреждены предприятие и энергообъекты. ФОТОрепортаж