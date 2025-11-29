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Новости Фото Обстрелы Черниговщины Атака беспилотников на Чернигов
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Враг обстрелял Черниговщину: под ударом - 26 населенных пунктов, поврежден дом, горело предприятие. ФОТОрепортаж

Со вчерашнего дня Черниговская область находилась под вражеской атакой. Под ударом - 26 населенных пунктов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, агрессор применяет по территории области различные виды оружия.

Обстрел Чернигова

По данным ОГА, прогремело несколько взрывов. Два - на окраине города: в результате атаки БПЛА поврежден дом. Еще один взрыв - удар "герани" по одному из предприятий. Загорелась кровля на складе. Пожар ликвидировали. Также ударный дрон попал по энергетической инфраструктуре.

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В Черниговском районе зафиксирован прилет "герани" по жилому дому. Произошел пожар - огонь потушили спасатели.

Удары по Семеновке

Было несколько ударов по Семеновке. "Молнии" били по домам людей - до десятка поврежденных. На одном из мест попаданий произошел пожар - дом уничтожен. Беспилотник ударил по гражданскому автомобилю - пострадали местные жители: 48-летний мужчина и 55-летняя женщина.

Атака на Корюковский район

В результате удара FPV-дроном повреждены дом, легковушка и микроавтобус. В другом селе в результате взрыва БПЛА также повреждены жилье, автомобиль.

Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела

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Автор: 

Чернигов (991) Черниговская область (1597) Корюковский район (70) Черниговский район (197) Семеновка (15)
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