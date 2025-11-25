Черниговская область под ударом врага: погибла волонтер, повреждено предприятие и энергообъекты. ФОТОРЕПОРТАЖ
Всю ночь Черниговская область находилась под атакой врага.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Семеновке в результате попадания FPV-дронов повреждены легковой автомобиль и обычный гражданский микроавтобус.
Много ударов по Корюковскому району. К сожалению, погибла 25-летняя гражданская женщина. Не местная. Предварительно, волонтер. Обстоятельства уточняем", - говорится в сообщении.
В Корюковке были попадания по предприятию, производящему межкомнатные двери. Враг нанес удар "шахедами". Не менее 6 взрывов. Загорелись склады, в частности, где была и готовая продукция. На месте работали спасатели.
Также в Корюковке враг нанес удар по энергообъекту. Ситуация сложная. Энергетики уже на месте. Работают.
В селе Черниговского района российский беспилотник разрушил дом.
В ОВА напоминают, что в течение дня были атаки на объекты критической и транспортной инфраструктуры в Сновске.
А в Чернигове беспилотник нанес удар по предприятию. Четверо работников получили ранения. Трое из них продолжают лечиться дома, один остается в больнице.
Ранее в Минэнерго сообщали, что враг атаковал энергообъекты Украины.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.
- Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
- Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.
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