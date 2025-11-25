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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Черниговская область под ударом врага: погибла волонтер, повреждено предприятие и энергообъекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Всю ночь Черниговская область находилась под атакой врага.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в Семеновке в результате попадания FPV-дронов повреждены легковой автомобиль и обычный гражданский микроавтобус.

Много ударов по Корюковскому району. К сожалению, погибла 25-летняя гражданская женщина. Не местная. Предварительно, волонтер. Обстоятельства уточняем", - говорится в сообщении.

В Корюковке были попадания по предприятию, производящему межкомнатные двери. Враг нанес удар "шахедами". Не менее 6 взрывов. Загорелись склады, в частности, где была и готовая продукция. На месте работали спасатели.

Также в Корюковке враг нанес удар по энергообъекту. Ситуация сложная. Энергетики уже на месте. Работают.

В селе Черниговского района российский беспилотник разрушил дом.

Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела

В ОВА напоминают, что в течение дня были атаки на объекты критической и транспортной инфраструктуры в Сновске.

А в Чернигове беспилотник нанес удар по предприятию. Четверо работников получили ранения. Трое из них продолжают лечиться дома, один остается в больнице.

Ранее в Минэнерго сообщали, что враг атаковал энергообъекты Украины.

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Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.
  • Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
  • Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.

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Черниговская область (1592) Корюковский район (68) Корюковка (9) Семеновка (14)
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Гра в одні ворота без воротаря.
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25.11.2025 10:36 Ответить
Будь прклята навіки рашиська орда ,що б ви всі виздихали кацапи терористи ,здохи рашиське трусливе чмо злочинець путін.
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25.11.2025 10:50 Ответить
 
 