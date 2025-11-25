Чернігівщина під ударом ворога: загинула волонтерка, пошкоджено підприємство та енергооб’єкти. ФОТОрепортаж
Усю ніч Чернігівщина перебувала під атакою ворога.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Семенівці через влучання FPV-дронів пошкоджено легковик і звичайний цивільний мікроавтобус.
Багато ударів по Корюківському району. На жаль, загинула 25-річна цивільна жінка. Не місцева. Попередньо, волонтерка. Обставини уточнюємо", - йдеться у повідомленні.
У Корюківці були влучання по підприємству, що виготовляє міжкімнатні двері. Ворог вдарив "шахедами". Щонайменше 6 вибухів. Зайнялися склади, зокрема, де була і готова продукція. На місці працювали рятувальники. .
Також у Корюківці ворог вдарив по енергообʼєкту. Ситуація складна. Енергетики вже на місці. Працюють.
У селі Чернігівського району російський безпілотник зруйнував будинок.
В ОВА нагадують, що упродовж дня були атаки на обʼєкти критичної і транспортної інфраструктури в Сновську.
А в Чернігові безпілотник вдарив по підприємству. Четверо працівників зазнали поранень. Троє із них продовжують лікуватися вдома, один залишається в лікарні.
Раніше в Міненерго повідомляли, що ворог атакував енергооб’єкти України.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
- Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
- Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.
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