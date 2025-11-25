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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Чернігівщина під ударом ворога: загинула волонтерка, пошкоджено підприємство та енергооб’єкти. ФОТОрепортаж

Усю ніч Чернігівщина перебувала під атакою ворога. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, у Семенівці через влучання FPV-дронів пошкоджено легковик і звичайний цивільний мікроавтобус.

Багато ударів по Корюківському району. На жаль, загинула 25-річна цивільна жінка. Не місцева. Попередньо, волонтерка. Обставини уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

У Корюківці були влучання по підприємству, що виготовляє міжкімнатні двері. Ворог вдарив "шахедами". Щонайменше 6 вибухів. Зайнялися склади, зокрема, де була і готова продукція. На місці працювали рятувальники. .

Також у Корюківці ворог вдарив по енергообʼєкту. Ситуація складна. Енергетики вже на місці. Працюють.

У селі Чернігівського району російський безпілотник зруйнував будинок.

Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу

В ОВА нагадують, що упродовж дня були атаки на обʼєкти критичної і транспортної інфраструктури в Сновську.

А в Чернігові безпілотник вдарив по підприємству. Четверо працівників зазнали поранень. Троє із них продовжують лікуватися вдома, один залишається в лікарні.

Раніше в Міненерго повідомляли, що ворог атакував енергооб’єкти України.

Також читайте: Рашисти атакували Черкащину: зруйновано будинок, є пошкодження. ФОТО

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
  • Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
  • Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.

Автор: 

Чернігівська область (1386) Корюківський район (68) Корюківка (9) Семенівка (14)
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показати весь коментар
25.11.2025 10:36 Відповісти
Будь прклята навіки рашиська орда ,що б ви всі виздихали кацапи терористи ,здохи рашиське трусливе чмо злочинець путін.
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25.11.2025 10:50 Відповісти
 
 