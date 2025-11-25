Чернігівщина під ударом ворога: загинула волонтерка, пошкоджено підприємство та енергооб’єкти. ФОТОрепортаж

Усю ніч Чернігівщина перебувала під атакою ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, у Семенівці через влучання FPV-дронів пошкоджено легковик і звичайний цивільний мікроавтобус.

Багато ударів по Корюківському району. На жаль, загинула 25-річна цивільна жінка. Не місцева. Попередньо, волонтерка. Обставини уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

У Корюківці були влучання по підприємству, що виготовляє міжкімнатні двері. Ворог вдарив "шахедами". Щонайменше 6 вибухів. Зайнялися склади, зокрема, де була і готова продукція. На місці працювали рятувальники. .

Також у Корюківці ворог вдарив по енергообʼєкту. Ситуація складна. Енергетики вже на місці. Працюють.

У селі Чернігівського району російський безпілотник зруйнував будинок.



















В ОВА нагадують, що упродовж дня були атаки на обʼєкти критичної і транспортної інфраструктури в Сновську.

А в Чернігові безпілотник вдарив по підприємству. Четверо працівників зазнали поранень. Троє із них продовжують лікуватися вдома, один залишається в лікарні.

Раніше в Міненерго повідомляли, що ворог атакував енергооб’єкти України.

Також читайте: Рашисти атакували Черкащину: зруйновано будинок, є пошкодження. ФОТО

Що передувало?