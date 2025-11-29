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Новини Фото Обстріли Чернігівщини Атака безпілотників на Чернігів
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Ворог обстрілював Чернігівщину: під ударом 26 населених пунктів, пошкоджено будинок, горіло підприємство. ФОТОрепортаж

Від учора Чернігівщина перебувала під ворожою атакою. Під ударом - 26 населених пунктів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, агресор застосовує по території області різні види зброї.

Обстріл Чернігова

За даними ОВА, пролунало декілька вибухів. Два - на околиці міста: через атаку БпЛА пошкоджений будинок. Ще один вибух - удар "герані" по одному з підприємств. Загорілася покрівля на складі. Пожежу ліквідували. Також ударний дрон поцілив по енергетичній інфраструктурі.

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У Чернігівському районі зафіксовано приліт "герані" по домівці людей. Сталася пожежа - вогонь загасили рятувальники.

Удари по Семенівці

Було декілька ударів по Семенівці. "Молнії" били по домівках людей - до десятка пошкоджених. На одному з місць влучань сталася пожежа - будинок знищений. Безпілотник вдарив по цивільній автівці - постраждали місцеві жителі: 48-річний чоловік і 55-річна жінка.

Атака на Корюківський район

Через удар FPV-дроном пошкоджений будинок, легковик і мікроавтобус. В іншому селі через вибух БпЛА також пошкоджене житло, авто.

Ченігівщина після обстрілу
Ченігівщина після обстрілу
Ченігівщина після обстрілу
Ченігівщина після обстрілу
Ченігівщина після обстрілу
Ченігівщина після обстрілу
Ченігівщина після обстрілу
Ченігівщина після обстрілу

Також читайте: Чернігівщина під ударом ворога: загинула волонтерка, пошкоджено підприємство та енергооб’єкти. ФОТОрепортаж

Автор: 

Чернігів (906) Чернігівська область (1391) Корюківський район (70) Чернігівський район (198) Семенівка (15)
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