Ворог обстрілював Чернігівщину: під ударом 26 населених пунктів, пошкоджено будинок, горіло підприємство. ФОТОрепортаж
Від учора Чернігівщина перебувала під ворожою атакою. Під ударом - 26 населених пунктів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, агресор застосовує по території області різні види зброї.
Обстріл Чернігова
За даними ОВА, пролунало декілька вибухів. Два - на околиці міста: через атаку БпЛА пошкоджений будинок. Ще один вибух - удар "герані" по одному з підприємств. Загорілася покрівля на складі. Пожежу ліквідували. Також ударний дрон поцілив по енергетичній інфраструктурі.
У Чернігівському районі зафіксовано приліт "герані" по домівці людей. Сталася пожежа - вогонь загасили рятувальники.
Удари по Семенівці
Було декілька ударів по Семенівці. "Молнії" били по домівках людей - до десятка пошкоджених. На одному з місць влучань сталася пожежа - будинок знищений. Безпілотник вдарив по цивільній автівці - постраждали місцеві жителі: 48-річний чоловік і 55-річна жінка.
Атака на Корюківський район
Через удар FPV-дроном пошкоджений будинок, легковик і мікроавтобус. В іншому селі через вибух БпЛА також пошкоджене житло, авто.
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