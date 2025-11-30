42 удари по Чернігівщині: дрони пошкодили підприємства в Чернігові та Ніжині
Чернігівщина знову під масованими атаками: за минулу добу російські війська здійснили 42 удари, спричинивши 85 вибухів. Пошкоджені підприємства в Чернігові та Ніжині, а також житлові об’єкти в Семенівці.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Минулої доби - 42 удари по Чернігівщині. 85 вибухів.
Ніжин
Ударні дрони били по одному із агропідприємств. Щонайменше 8 вибухів. Пошкоджені резервуари з добривом.
Чернігів
Безпілотник поцілив по одному з підприємств міста. Є руйнування.
Семенівка
Унаслідок вибухів FPV-дронів пошкоджений будинок, легкова автівка.
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руслан #614535
показати весь коментар30.11.2025 13:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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