Оккупанты нанесли удар "геранью" по громаде в Черниговской области: двое ранены, повреждены магазин, дома и автомобили. ФОТО

Вчера вечером российские войска атаковали беспилотниками Холминскую громаду Корюковского района Черниговской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Корюковский район

Вчера вечером под ударом оказалась Холминская громада. В результате атаки "герани" по поселку - двое раненых. Это гражданские мужчины 39 и 55 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены продуктовый магазин, дома и автомобили людей.

Черниговский район

Также российский БПЛА взорвался на территории специализированной аграрной структуры в Черниговском районе.

В течение суток не прекращались обстрелы приграничных населенных пунктов - чаще всего враг применяет FPV-дроны. Всего зафиксировано 46 ударов - 78 взрывов.

Последствия обстрелов



