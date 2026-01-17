Оккупанты нанесли удар "геранью" по громаде в Черниговской области: двое ранены, повреждены магазин, дома и автомобили. ФОТО
Вчера вечером российские войска атаковали беспилотниками Холминскую громаду Корюковского района Черниговской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Корюковский район
Вчера вечером под ударом оказалась Холминская громада. В результате атаки "герани" по поселку - двое раненых. Это гражданские мужчины 39 и 55 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Повреждены продуктовый магазин, дома и автомобили людей.
Черниговский район
Также российский БПЛА взорвался на территории специализированной аграрной структуры в Черниговском районе.
В течение суток не прекращались обстрелы приграничных населенных пунктов - чаще всего враг применяет FPV-дроны. Всего зафиксировано 46 ударов - 78 взрывов.
Последствия обстрелов
