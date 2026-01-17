РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10112 посетителей онлайн
Новости Фото
755 0

Оккупанты нанесли удар "геранью" по громаде в Черниговской области: двое ранены, повреждены магазин, дома и автомобили. ФОТО

Вчера вечером российские войска атаковали беспилотниками Холминскую громаду Корюковского района Черниговской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Корюковский район

Вчера вечером под ударом оказалась Холминская громада. В результате атаки "герани" по поселку - двое раненых. Это гражданские мужчины 39 и 55 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены продуктовый магазин, дома и автомобили людей.

Черниговский район

Также российский БПЛА взорвался на территории специализированной аграрной структуры в Черниговском районе.

В течение суток не прекращались обстрелы приграничных населенных пунктов - чаще всего враг применяет FPV-дроны. Всего зафиксировано 46 ударов - 78 взрывов.

Последствия обстрелов

Обстрелы Черниговской области
Автор: 

обстрел Черниговская область Черниговский район Холмы
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 