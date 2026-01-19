РУС
Ситуация в энергосистеме изменилась, отключения могут длиться более 16 часов, - YASNO

Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить по графикам в 4,5-5 очередей.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

Что это означает?

По словам Коваленко, максимальные интервалы 7 часов без света / 3,5 часа со светом сейчас неактуальны. График вероятных отключений - неактуален. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов.

"Это текущая реальность. Чем это лучше экстренных отключений, как сейчас в Киеве? Да, отсутствие света более 16 часов - это ужасно. И это не из-за энергетиков, а из-за циничных атак врага, который пытается создать гуманитарную катастрофу. Но даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости. Потому что есть ориентиры - понимание, когда свет должен появиться", - отметил он.

Станет ли лучше?

Улучшится ли ситуация, пока Коваленко сказать сложно.

"Нам точно нужно пережить эти сильные морозы - с потеплением потребление должно уменьшиться. Впрочем, ключевой фактор - обстрелы энергетики. Их спрогнозировать невозможно", - резюмирует эксперт. 

энергетика (3086) отключение света (653)
+22


Як воно, ********, хуже ня стало?
До речи, а чому ці дві гниди ще не на пансіоні в Аскольдовому провулку і не дають покази куди зникли 200 МІЛЬЯРДІВ шо виділялись їм блазнем-вбивцею українців, для будівництва трирівневого захисту об'єктів енергетики?
19.01.2026 09:09 Ответить
+17
А може через корупцію і мародерство зе- покидьків??
19.01.2026 09:08 Ответить
+13
Зрозуміло, що українці виживуть.Кожен своїм методом. Зрозуміло, що зараз - не листопад, і залишилось не так багато...Тримайтеся. Головне про Міндічів не забути
19.01.2026 09:08 Ответить
🤣
19.01.2026 09:03 Ответить
Що так розвеселило? Цей гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко - звичайний зелений сраколиз, який по завданню з центру готує українців до майбутньої капітуляції перед пуйлом. Щоб не бухтіли проти неї нехай сидять в холоді і без світла.
19.01.2026 09:24 Ответить
Зрозуміло, що українці виживуть.Кожен своїм методом. Зрозуміло, що зараз - не листопад, і залишилось не так багато...Тримайтеся. Головне про Міндічів не забути
19.01.2026 09:08 Ответить
Тут бвльше Галущенко приклався. Міндіч по факту - ніхто, Галущенко ж був цілим міністрлм енергетики. Тобто рішення приймав саме він і міг Галущенка просто і невимушено послати. Але просто і невимушено послав украхнську енергетику, за яку відповідав. Лярди, закумульовані на підвищенні тарифів полетіли у вирій у вигляді крипти, на мацкву двушечки летіли. І воно зараз навіть зараз не у буцегарні.
19.01.2026 09:48 Ответить
Та зрозуміло..."міндічі" - так об"ємніше
19.01.2026 09:53 Ответить
А може через корупцію і мародерство зе- покидьків??
19.01.2026 09:08 Ответить
А я чогось думаю із за Шаталовой..
19.01.2026 10:14 Ответить
Чогось? А чому не сказати "через власну дебільність"?
19.01.2026 10:32 Ответить
Ситуація і не могла не змінитися, якщо Зелена Гніда не б'є по маскві, і не робить в маскві блекаут?
(А як він може бити по маскві, якщо він сам громадянин рф, і працює на рф?)
19.01.2026 09:09 Ответить


Як воно, ********, хуже ня стало?
До речи, а чому ці дві гниди ще не на пансіоні в Аскольдовому провулку і не дають покази куди зникли 200 МІЛЬЯРДІВ шо виділялись їм блазнем-вбивцею українців, для будівництва трирівневого захисту об'єктів енергетики?
19.01.2026 09:09 Ответить
19.01.2026 09:11 Ответить
потерпіть ще трішки ..скоро травень ..шашлики..
19.01.2026 09:15 Ответить
19.01.2026 09:19 Ответить
Цю лампочку треба вимкнути. Надто багато енергії споживає. На все інше енергії просто нема.
19.01.2026 09:49 Ответить
краще розбити нахер
19.01.2026 09:50 Ответить
Використати за призначенням - лампочка повинна висіти на ліхтарі
19.01.2026 09:53 Ответить
Так вимкнути. І терміново. І у якості вимикача нормально було б держак від лопати у сраку. Та й ого самці теж.
19.01.2026 10:35 Ответить
Усе в Божих руках
Читайте Біблію, моліться Богу
19.01.2026 09:25 Ответить
19.01.2026 10:37 Ответить
19.01.2026 09:30 Ответить
Це у вас ще нормальний графік. Краще так, аніж відсутність графіку взагалі і безперервні відключення на 8-12 годин. Дадуть світло вночі, і роби з ним що хочеш.
19.01.2026 09:41 Ответить
Нууу, можна у банки закатувати, а вдень - відкривати і користуватися. (сумний жарт на межі фолу). Але у кварталу всі жарти такі були. І ніби смішно, але враження - наче хтось змушує тебе сміятися над тобою і ви ржете разом: ви з себе - він з вас. Прикметно, що більшість цього не розуміла.
19.01.2026 09:55 Ответить
На четвертый день индеец Зоркий Глаз заметил что в хлеву нет стены. Это про то чем занимались все эти топ-менеджеры с какого-то зарабатывающие сотни тысяч в месяц.
19.01.2026 09:31 Ответить
Незламна незламність
19.01.2026 09:51 Ответить
Треба послухати ідіотську пісеньку Кароль і всім стане добре.
19.01.2026 10:44 Ответить
 
 