Ситуация в энергосистеме изменилась, отключения могут длиться более 16 часов, - YASNO
Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить по графикам в 4,5-5 очередей.
Об этом сообщил в Facebook гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.
Что это означает?
По словам Коваленко, максимальные интервалы 7 часов без света / 3,5 часа со светом сейчас неактуальны. График вероятных отключений - неактуален. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов.
"Это текущая реальность. Чем это лучше экстренных отключений, как сейчас в Киеве? Да, отсутствие света более 16 часов - это ужасно. И это не из-за энергетиков, а из-за циничных атак врага, который пытается создать гуманитарную катастрофу. Но даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости. Потому что есть ориентиры - понимание, когда свет должен появиться", - отметил он.
Станет ли лучше?
Улучшится ли ситуация, пока Коваленко сказать сложно.
"Нам точно нужно пережить эти сильные морозы - с потеплением потребление должно уменьшиться. Впрочем, ключевой фактор - обстрелы энергетики. Их спрогнозировать невозможно", - резюмирует эксперт.
(А як він може бити по маскві, якщо він сам громадянин рф, і працює на рф?)
Як воно, ********, хуже ня стало?
До речи, а чому ці дві гниди ще не на пансіоні в Аскольдовому провулку і не дають покази куди зникли 200 МІЛЬЯРДІВ шо виділялись їм блазнем-вбивцею українців, для будівництва трирівневого захисту об'єктів енергетики?
Читайте Біблію, моліться Богу