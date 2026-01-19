Ситуация в энергосистеме изменилась, отключения могут длиться более 16 часов, - YASNO

Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить по графикам в 4,5-5 очередей.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что это означает?

По словам Коваленко, максимальные интервалы 7 часов без света / 3,5 часа со светом сейчас неактуальны. График вероятных отключений - неактуален. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов.

Читайте также: Россияне всю неделю били по объектам "Нафтогаза", - Зеленский

"Это текущая реальность. Чем это лучше экстренных отключений, как сейчас в Киеве? Да, отсутствие света более 16 часов - это ужасно. И это не из-за энергетиков, а из-за циничных атак врага, который пытается создать гуманитарную катастрофу. Но даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости. Потому что есть ориентиры - понимание, когда свет должен появиться", - отметил он.

Станет ли лучше?

Улучшится ли ситуация, пока Коваленко сказать сложно.

"Нам точно нужно пережить эти сильные морозы - с потеплением потребление должно уменьшиться. Впрочем, ключевой фактор - обстрелы энергетики. Их спрогнозировать невозможно", - резюмирует эксперт.

Читайте также: Россия пытается нанести ущерб украинским АЭС, - Зеленский