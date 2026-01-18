Россияне всю неделю били по объектам "Нафтогаза", - Зеленский

В течение всей недели Россия наносила удары по объектам компании "Нафтогаз". В частности, вчера под обстрел попал объект газодобычи.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по объектам Нафтогаза

"Я хочу отметить также команду нашего Нафтогаза – всю неделю были удары по объектам компании в разных регионах, последний – по газодобыче, и этот удар был вчера. Очень важно, что и частные украинские компании работают вместе с правительством, вместе с государством и вместе с государственной системой, чтобы придать стране устойчивость. Именно так и нужно – чтобы все совместно работали, все в команде Украины", – сказал глава государства.

Увеличение импорта электроэнергии

Также Зеленский сообщил, что сейчас продолжается работа над тем, чтобы увеличить импорт электричества в Украину.

"Я хочу поблагодарить партнеров, которые выполняют наши договоренности и по поставке необходимых ресурсов, и техники, и оборудования. В частности, в эти дни наши договоренности с Италией начали реализовываться, мы говорили об этом с Джорджей Мелони: сейчас пакеты поддержки – а это очень важные вещи, очень важное оборудование – завозится в Украину", – сказал президент.

