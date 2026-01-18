РУС
Удары по энергетике
599 13

Россияне всю неделю били по объектам "Нафтогаза", - Зеленский

Зеленский заявил о постоянных ударах РФ по объектам "Нафтогаза"

В течение всей недели Россия наносила удары по объектам компании "Нафтогаз". В частности, вчера под обстрел попал объект газодобычи.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по объектам Нафтогаза

"Я хочу отметить также команду нашего Нафтогаза – всю неделю были удары по объектам компании в разных регионах, последний – по газодобыче, и этот удар был вчера. Очень важно, что и частные украинские компании работают вместе с правительством, вместе с государством и вместе с государственной системой, чтобы придать стране устойчивость. Именно так и нужно – чтобы все совместно работали, все в команде Украины", – сказал глава государства.

Увеличение импорта электроэнергии

Также Зеленский сообщил, что сейчас продолжается работа над тем, чтобы увеличить импорт электричества в Украину.

"Я хочу поблагодарить партнеров, которые выполняют наши договоренности и по поставке необходимых ресурсов, и техники, и оборудования. В частности, в эти дни наши договоренности с Италией начали реализовываться, мы говорили об этом с Джорджей Мелони: сейчас пакеты поддержки – а это очень важные вещи, очень важное оборудование – завозится в Украину", – сказал президент. 

Автор: 

Зеленский Владимир (23400) Нафтогаз (3136) атака (927)
Топ комментарии
+3
Вова ти не розповідай куди кацапи били , розкажи краще де кацапи без тепла і світла сидять ?
показать весь комментарий
18.01.2026 22:57 Ответить
+2
А ти, потужний 3ел¥по, скільки знищив у січні кацапських НПЗ, нафтовузлів та нафтотерміналів? Чи Міндич знов забув тобі на це гроші переказати? Годі заливати шмарклями український етер. Зроби собі якусь сепуку чи харакірі, тоді ми швидше самі собі раду дамо.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:48 Ответить
+2
Але ж зеленський з єрмаком і КабМіндічами з Уряду, про захист подбали, ще з 2019 року!! Гончарук+шмигаль+стюардеса опу та данилов і умеров, можуть засвідчити цей саботаж, слідчим з ГПУ і ДБР?!?!?
показать весь комментарий
18.01.2026 22:49 Ответить
особливо ухилянтів з Естонії
показать весь комментарий
18.01.2026 22:42 Ответить
А хто кращий - Зеленський, чи Порошенко?
показать весь комментарий
18.01.2026 22:50 Ответить
Лідор найкращий. Ну і Шмигаль, незамінний💩
показать весь комментарий
18.01.2026 23:04 Ответить
Втікачів забули спитати що робити в Україні.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:50 Ответить
"Також Зеленський повідомив, що зараз триває робота над тим, щоб збільшити імпорт електрики в Україну"
Дякуємо, що хоч координати не повідомив
показать весь комментарий
18.01.2026 22:49 Ответить
А ми навіть по нпз не били, хоча в самий раз (морози -25) , висновок такий, влада здає Україну.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:50 Ответить
Лідор у відповідь десь катався і шось бекав . А пересічним він нічого не должен, як всігда.
показать весь комментарий
18.01.2026 22:52 Ответить
Вова ти не розповідай куди кацапи били , розкажи краще де кацапи без тепла і світла сидять ?
показать весь комментарий
18.01.2026 22:57 Ответить
Гіпнотичні мантри. Цей організм скоро буде воду або павербанки через екрани телевізора заряджати
показать весь комментарий
18.01.2026 23:03 Ответить
 
 