Россияне всю неделю били по объектам "Нафтогаза", - Зеленский
В течение всей недели Россия наносила удары по объектам компании "Нафтогаз". В частности, вчера под обстрел попал объект газодобычи.
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по объектам Нафтогаза
"Я хочу отметить также команду нашего Нафтогаза – всю неделю были удары по объектам компании в разных регионах, последний – по газодобыче, и этот удар был вчера. Очень важно, что и частные украинские компании работают вместе с правительством, вместе с государством и вместе с государственной системой, чтобы придать стране устойчивость. Именно так и нужно – чтобы все совместно работали, все в команде Украины", – сказал глава государства.
Увеличение импорта электроэнергии
Также Зеленский сообщил, что сейчас продолжается работа над тем, чтобы увеличить импорт электричества в Украину.
"Я хочу поблагодарить партнеров, которые выполняют наши договоренности и по поставке необходимых ресурсов, и техники, и оборудования. В частности, в эти дни наши договоренности с Италией начали реализовываться, мы говорили об этом с Джорджей Мелони: сейчас пакеты поддержки – а это очень важные вещи, очень важное оборудование – завозится в Украину", – сказал президент.
