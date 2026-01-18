Украина в ближайшие дни получит партию отопительного оборудования от Италии, - Буданов
В ближайшие дни в Украину поступит партия отопительного оборудования из Италии.
Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.
Первый этап поддержки
"В ближайшие дни в Украину поступит партия отопительного оборудования из Италии для поддержки регионов, наиболее пострадавших от российского террора. Это реализация договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Совета министров Италии Джорджей Мелони", - рассказал глава ОП.
Буданов отметил, что в рамках первого этапа в Украину отправляются 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 МВт.
Второй этап поддержки
"Второй этап поддержки рассчитан на следующие полгода. В течение этого времени Украина получит еще более 300 бойлеров общей мощностью 806 МВт. Оборудование будет направлено в общины, которые сегодня больше всего страдают от вражеских обстрелов", - рассказал глава ОП.
Напомним, что 7 декабря 2025 года во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ее страна поставит Украине энергетическое оборудование.
Було три теплі зими, ви і дупу не чухнули. А тепер країна замерзає. Скорочуйте робочий день значить.
Це ж Буданов заслав до Юльки провокатора.
та не переживайте так за джулію
@tendertorg21
·
4 год
Операція "Аби не Порошенко" закінчилась повним тріумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, сидить при свічках у трьох светрах, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде. Але вже не рже !
У нас немає тепла, винен тільки Порох й Кличко.
У нас нема води, винен тільки Кличко .
І ніколи не винне тільки зелене шапіто