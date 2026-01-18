Украина в ближайшие дни получит партию отопительного оборудования от Италии, - Буданов

В ближайшие дни в Украину поступит партия отопительного оборудования из Италии.

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

Первый этап поддержки

"В ближайшие дни в Украину поступит партия отопительного оборудования из Италии для поддержки регионов, наиболее пострадавших от российского террора. Это реализация договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Совета министров Италии Джорджей Мелони", - рассказал глава ОП.

Буданов отметил, что в рамках первого этапа в Украину отправляются 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 МВт.

Второй этап поддержки

"Второй этап поддержки рассчитан на следующие полгода. В течение этого времени Украина получит еще более 300 бойлеров общей мощностью 806 МВт. Оборудование будет направлено в общины, которые сегодня больше всего страдают от вражеских обстрелов", - рассказал глава ОП.

Напомним, что 7 декабря 2025 года во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ее страна поставит Украине энергетическое оборудование.

