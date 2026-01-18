РУС
Новости Поддержка Украины Италией
1 204 27

Украина в ближайшие дни получит партию отопительного оборудования от Италии, - Буданов

Тепло для Украины: Буданов анонсировал срочную помощь от Италии

В ближайшие дни в Украину поступит партия отопительного оборудования из Италии.

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

Первый этап поддержки

"В ближайшие дни в Украину поступит партия отопительного оборудования из Италии для поддержки регионов, наиболее пострадавших от российского террора. Это реализация договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Совета министров Италии Джорджей Мелони", - рассказал глава ОП.

Буданов отметил, что в рамках первого этапа в Украину отправляются 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 МВт.

Читайте также: Правительство Италии готовит указ о военной помощи Украине, - Крозетто

Второй этап поддержки

"Второй этап поддержки рассчитан на следующие полгода. В течение этого времени Украина получит еще более 300 бойлеров общей мощностью 806 МВт. Оборудование будет направлено в общины, которые сегодня больше всего страдают от вражеских обстрелов", - рассказал глава ОП.

Напомним, что 7 декабря 2025 года во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ее страна поставит Украине энергетическое оборудование. 

Читайте также: Зеленский провел беседу с Мелони: Италия предоставит Украине энергетическое оборудование

Автор: 

Буданов Кирилл (534) Италия (1741) помощь (8313) энергетика (3082)
+4
Мы хотим каву в Ялте,нах бойлеры.
18.01.2026 19:36
+4
А раніше ви не могли про це подумати ? Зима прийшла неочікувано ?
Було три теплі зими, ви і дупу не чухнули. А тепер країна замерзає. Скорочуйте робочий день значить.
18.01.2026 19:36
+4
для обогріву кацапів
18.01.2026 19:38
....і ракет би
18.01.2026 19:35
18.01.2026 19:38
18.01.2026 19:36
Він тільки може Тимошенко посадити, як янукович
18.01.2026 20:19
18.01.2026 19:36
Дуракі...це спецоперація...
18.01.2026 19:36
Бойлери хоч не електричні?
18.01.2026 19:38
Ну а які ще?
18.01.2026 19:51
"та це ж вже було", ви вже отримали якщо не все, то багато чого-все успішно спздили і відправили "двушку" на маскву.
18.01.2026 19:38
А шо з канцтоварами? Фломастери будуть, підписувать безпекові угоди?
18.01.2026 19:38
Кровйю підпишуть . З носа.
18.01.2026 20:20
Буданов зараз дуже занятий іншим.
Це ж Буданов заслав до Юльки провокатора.
18.01.2026 19:38
зеленого
18.01.2026 19:40
Ігор Копитін pаніше був помічений у зв'язках із ГУР і має чимало спільних фото з Кирилом Будановим.
18.01.2026 19:41
ніби вона раніше не крала
та не переживайте так за джулію
18.01.2026 19:43
А хто там не краде?
18.01.2026 19:45
Так "Батьківщина" в долі, чи обездолена?
18.01.2026 19:52
Ванга-пророчиця не гребує заробітком статиста, але чи варте це її зарплатні?
18.01.2026 19:39
Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
·
4 год
Операція "Аби не Порошенко" закінчилась повним тріумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, сидить при свічках у трьох светрах, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде. Але вже не рже !
18.01.2026 19:44
Вже як старі коні ..своє відіржали !
18.01.2026 19:55
Буданов такий супєрразвєдчік ...як він лопустив двушку на мацкву? За це його і зробили головним завгоспом ?
18.01.2026 19:54
У нас немає світла, зате в міндича бабло.
У нас немає тепла, винен тільки Порох й Кличко.
У нас нема води, винен тільки Кличко .
І ніколи не винне тільки зелене шапіто
18.01.2026 19:59
Треба було дочекатись коли півень вже не клюне а дупу розірве?
18.01.2026 20:03
Це сигнал для пукіна? Так? пане подвійний агент?
18.01.2026 20:08
половина будет в домах чиновников
18.01.2026 21:00
 
 