Україна найближчими днями отримає партію опалювального обладнання від Італії, - Буданов
Про це повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
Перший етап підтримки
"Найближчими днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії для підтримки регіонів, що найбільше постраждали від російського терору. Це реалізація домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні", - розповів керівник ОП.
Буданов зазначив, що у межах першого етапу до України їдуть 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт.
Другий етап підтримки
"Другий етап підтримки розрахований на наступні пів року. Протягом цього часу Україна отримає ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Обладнання буде спрямоване в громади, які сьогодні найбільше потерпають від ворожих обстрілів", - розповів голова ОП.
Нагадаємо, що 7 грудня 2025 року під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила, що її країна поставить Україні енергетичне обладнання.
Було три теплі зими, ви і дупу не чухнули. А тепер країна замерзає. Скорочуйте робочий день значить.
Це ж Буданов заслав до Юльки провокатора.
та не переживайте так за джулію
4 год
Операція "Аби не Порошенко" закінчилась повним тріумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, сидить при свічках у трьох светрах, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде. Але вже не рже !
У нас немає тепла, винен тільки Порох й Кличко.
У нас нема води, винен тільки Кличко .
І ніколи не винне тільки зелене шапіто