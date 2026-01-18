Україна найближчими днями отримає партію опалювального обладнання від Італії, - Буданов

Найближчими днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії.

Про це повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

Перший етап підтримки

"Найближчими днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії для підтримки регіонів, що найбільше постраждали від російського терору. Це реалізація домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні", - розповів керівник ОП.

Буданов зазначив, що у межах першого етапу до України їдуть 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт.

Другий етап підтримки

"Другий етап підтримки розрахований на наступні пів року. Протягом цього часу Україна отримає ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Обладнання буде спрямоване в громади, які сьогодні найбільше потерпають від ворожих обстрілів", - розповів голова ОП.

Нагадаємо, що 7 грудня 2025 року під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила, що її країна поставить Україні енергетичне обладнання. 

Автор: 

Буданов Кирило Італія допомога енергетика
Топ коментарі
+8
Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
·
4 год
Операція "Аби не Порошенко" закінчилась повним тріумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, сидить при свічках у трьох светрах, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде. Але вже не рже !
18.01.2026 19:44 Відповісти
+8
У нас немає світла, зате в міндича бабло.
У нас немає тепла, винен тільки Порох й Кличко.
У нас нема води, винен тільки Кличко .
І ніколи не винне тільки зелене шапіто
18.01.2026 19:59 Відповісти
+7
А раніше ви не могли про це подумати ? Зима прийшла неочікувано ?
Було три теплі зими, ви і дупу не чухнули. А тепер країна замерзає. Скорочуйте робочий день значить.
18.01.2026 19:36 Відповісти
....і ракет би
18.01.2026 19:35 Відповісти
для обогріву кацапів
18.01.2026 19:38 Відповісти
Він тільки може Тимошенко посадити, як янукович
18.01.2026 20:19 Відповісти
А раніше ви не могли про це подумати ? Зима прийшла неочікувано ?
Було три теплі зими, ви і дупу не чухнули. А тепер країна замерзає. Скорочуйте робочий день значить.
18.01.2026 19:36 Відповісти
А ще краще - взагалі скасувати робочі дні. Тільки тоді всім стане дуже спекотно.
18.01.2026 22:31 Відповісти
Дуракі...це спецоперація...
18.01.2026 19:36 Відповісти
Бойлери хоч не електричні?
18.01.2026 19:38 Відповісти
Ну а які ще?
18.01.2026 19:51 Відповісти
"та це ж вже було", ви вже отримали якщо не все, то багато чого-все успішно спздили і відправили "двушку" на маскву.
18.01.2026 19:38 Відповісти
А шо з канцтоварами? Фломастери будуть, підписувать безпекові угоди?
18.01.2026 19:38 Відповісти
Кровйю підпишуть . З носа.
18.01.2026 20:20 Відповісти
Буданов зараз дуже занятий іншим.
Це ж Буданов заслав до Юльки провокатора.
18.01.2026 19:38 Відповісти
зеленого
18.01.2026 19:40 Відповісти
Ігор Копитін pаніше був помічений у зв'язках із ГУР і має чимало спільних фото з Кирилом Будановим.
18.01.2026 19:41 Відповісти
ніби вона раніше не крала
та не переживайте так за джулію
18.01.2026 19:43 Відповісти
А хто там не краде?
18.01.2026 19:45 Відповісти
Так "Батьківщина" в долі, чи обездолена?
18.01.2026 19:52 Відповісти
Ванга-пророчиця не гребує заробітком статиста, але чи варте це її зарплатні?
18.01.2026 19:39 Відповісти
Вже як старі коні ..своє відіржали !
18.01.2026 19:55 Відповісти
Буданов такий супєрразвєдчік ...як він лопустив двушку на мацкву? За це його і зробили головним завгоспом ?
18.01.2026 19:54 Відповісти
Треба було дочекатись коли півень вже не клюне а дупу розірве?
18.01.2026 20:03 Відповісти
Це сигнал для пукіна? Так? пане подвійний агент?
18.01.2026 20:08 Відповісти
половина будет в домах чиновников
18.01.2026 21:00 Відповісти
Нарешті перекупи дочекалися заробітків.
18.01.2026 23:06 Відповісти
Хто він зараз? Речник Мзс ? Чи блогер? Чи кабміндіч
18.01.2026 23:13 Відповісти
Як своєчасно заворушились у владі про підготовку до зими. Ніхто не знав що буває зима з морозами і путлер може наносити удари. Чим зайнята влада на всіх рівнях? Здогадайтесь самі.
19.01.2026 05:22 Відповісти
А що на Банковій холодно? Що завхоз радіє поставкам обладнання. Прикро,що розвідник вступив в зговор і порушує КОНСТИТУЦІЮ.
19.01.2026 08:49 Відповісти
 
 