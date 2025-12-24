Уряд Італії готує указ про військову допомогу Україні, - Крозетто
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у вівторок, 23 грудня, заявив, що в уряді зберігається єдина позиція щодо законопроєкту, який до кінця року планують подати для подальшого надання військової підтримки Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що раніше віцепрем'єр-міністр та міністр транспорту Маттео Сальвіні, лідер правої партії "Ліга", висловив сумніви щодо продовження підтримки Києва, заявивши, що це може продовжити війну, розпочату вторгненням РФ.
Ніколи не було розбіжностей щодо указу про допомогу Україні", - підкреслив Крозетто.
"Ви побачите зміст указу 29 грудня", - додав він, заперечуючи будь-які переговори в уряді щодо зміни політики.
"Цей захід уряд підготував кілька тижнів тому", - резюмував італійський урядовець.
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