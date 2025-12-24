Уряд Італії готує указ про військову допомогу Україні, - Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у вівторок, 23 грудня, заявив, що в уряді зберігається єдина позиція щодо законопроєкту, який до кінця року планують подати для подальшого надання військової підтримки Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Зазначається, що раніше віцепрем'єр-міністр та міністр транспорту Маттео Сальвіні, лідер правої партії "Ліга", висловив сумніви щодо продовження підтримки Києва, заявивши, що це може продовжити війну, розпочату вторгненням РФ.

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Ніколи не було розбіжностей щодо указу про допомогу Україні", - підкреслив Крозетто.

"Ви побачите зміст указу 29 грудня", - додав він, заперечуючи будь-які переговори в уряді щодо зміни політики.

"Цей захід уряд підготував кілька тижнів тому", - резюмував італійський урядовець.

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