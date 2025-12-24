Правительство Италии готовит указ о военной помощи Украине, - Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто во вторник, 23 декабря, заявил, что в правительстве сохраняется единая позиция по законопроекту, который до конца года планируют подать для дальнейшего оказания военной поддержки Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что ранее вице-премьер-министр и министр транспорта Маттео Сальвини, лидер правой партии "Лига", выразил сомнения по поводу продолжения поддержки Киева, заявив, что это может продлить войну, начатую вторжением РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будет сложнее: итальянский премьер Мелони предупредила о вызовах в 2026 году

Никогда не было разногласий по поводу указа о помощи Украине", - подчеркнул Крозетто.

"Вы увидите содержание указа 29 декабря", - добавил он, отрицая какие-либо переговоры в правительстве об изменении политики.

"Эта мера была подготовлена правительством несколько недель назад", - резюмировал итальянский чиновник.

Читайте также: Зеленский провел беседу с Мелони: Италия предоставит Украине энергетическое оборудование