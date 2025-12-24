Правительство Италии готовит указ о военной помощи Украине, - Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто во вторник, 23 декабря, заявил, что в правительстве сохраняется единая позиция по законопроекту, который до конца года планируют подать для дальнейшего оказания военной поддержки Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что ранее вице-премьер-министр и министр транспорта Маттео Сальвини, лидер правой партии "Лига", выразил сомнения по поводу продолжения поддержки Киева, заявив, что это может продлить войну, начатую вторжением РФ.
Никогда не было разногласий по поводу указа о помощи Украине", - подчеркнул Крозетто.
"Вы увидите содержание указа 29 декабря", - добавил он, отрицая какие-либо переговоры в правительстве об изменении политики.
"Эта мера была подготовлена правительством несколько недель назад", - резюмировал итальянский чиновник.
