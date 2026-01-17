Свириденко обсудила с руководителем "Нафтогаза" Корецким бесперебойное газоснабжение: Особенно сложная ситуация в Херсоне

Премьер Юлия Свириденко обсудила с руководителем "Нафтогаза" Сергеем Корецким обеспечение бесперебойного газоснабжения, прежде всего в прифронтовых регионах.

Об этом она сообщила в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация с обеспечением газом?

"Продолжаем координировать работу всех составляющих энергосистемы в условиях чрезвычайной ситуации из-за российских обстрелов и сильных морозов.

По всей стране в усиленном режиме работают 474 аварийные бригады газораспределительных сетей. Всего более двух тысяч газовиков привлечены к работам: непосредственным ремонтам на объектах и круглосуточному приему вызовов от людей. После постоянных вражеских атак они делают все возможное для быстрого восстановления газоснабжения сел и городков вблизи линии фронта, где ремонтные бригады работают часто под целенаправленными атаками. Спасибо каждому и каждой", - говорится в сообщении.

Ситуация в прифронтовых регионах

Как подчеркнула Свириденко, особое внимание сейчас - прифронтовым Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областям.

Особо сложная ситуация в Херсоне, вражескими обстрелами существенно разрушены энергообъекты. Нафтогаз обеспечил местных жителей 1750 электрическими и газовыми обогревателями в комплексе с баллонами газа, и постоянно завозит дополнительное оборудование.

Импорт газа

"Обсудили ситуацию с импортом дополнительных объемов газа. Благодаря выделенным из государственного бюджета 8 млрд грн и помощи международных партнеров Правительство совместно с Нафтогазом в 2025 году обеспечило импорт 5,7 млрд кубометров для стабильного прохождения отопительного сезона. Это позволило заместить объемы внутренней добычи, потерянные из-за массированных ракетных ударов. Определили четкие параметры импорта на следующий период, чтобы пройти беспрецедентно сложный отопительный период этой зимой.

В помещениях заправочных станций государственной сети АЗК Укрнафта, которая входит в Группу Нафтогаз, работают пункты несокрушимости. Помощь должна быть там, где ее сейчас больше всего нуждаются люди", - резюмирует премьер.