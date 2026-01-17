Свириденко обговорила з керівником "Нафтогазу" Корецьким безперебійне газопостачання: Особливо складна ситуація у Херсоні

Прем'єрка Юлія Свириденко обговорила з керівником "Нафтогазу" Сергієм Корецьким забезпечення безперервного газопостачання, передусім у прифронтових регіонах.

Яка ситуація із забезпеченням газом?

"Продовжуємо координувати роботу всіх складових енергосистеми в умовах надзвичайної ситуації через російські обстріли і сильні морози.

По всій країні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж. Загалом понад дві тисячі газовиків залучені до робіт: безпосередніх ремонтів на обʼєктах і цілодобового прийому викликів від людей. Після постійних ворожих атак вони роблять усе можливе для швидкого відновлення газопостачання сіл і містечок поблизу лінії фронту, де ремонтні бригади працюють часто під цілеспрямованими атаками. Дякую кожному і кожній", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в прифронтових регіонах

Як наголосила Свириденко, особлива увага зараз - прифронтовим Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областям.

Особливо складна ситуація в Херсоні, ворожими обстрілами суттєво зруйнувані енергообʼєкти. Нафтогаз забезпечив місцевих жителів 1750 електричними та газовими обігрівачами в комплексі з балонами газу, і постійно завозить додаткове обладнання.

Імпорт газу

"Обговорили ситуацію з імпортом додаткових обсягів газу. Завдяки виділеним з державного бюджету 8 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів Уряд спільно з Нафтогазом у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд кубометрів для стабільного проходження опалювального сезону. Це дозволило замістити обсяги внутрішнього видобутку, втрачені через масовані ракетні удари. Визначили чіткі параметри імпорту на наступний період, щоб пройти безпрецедентно складний опалювальний період цієї зими.

У приміщеннях заправних станцій державної мережі АЗК Укрнафта, яка входить до Групи Нафтогаз, працюють пункти незламності. Допомога має бути там, де її зараз найбільше потребують люди", - резюмує прем'єрка.

Свістуля нко теж СЄЛЄКТ провела,як сонцесяйний 🤔
17.01.2026 13:40 Відповісти
Хто там винен, Кличко? Мабуть він разом з Порошенком розміновували Чонгар і відводили наші війська. Вони й запустили кцапів у Херсонську область
А Зеленський маладєць.
17.01.2026 13:45 Відповісти
ТП
17.01.2026 13:54 Відповісти
Розділила з ЗЕленим свої функції Той за електроенергію Кличка звинувачує,а вона газом зайнялась. БД
17.01.2026 13:56 Відповісти
Хто же думав, що зимою можуть бути морози, або Зеленский вас спеціально міняє через день, щоб могли усе валити на попередників. Цікаво, стільки часу проводить з пресою що виникає питання, а коли вона працює, або не для цього її призначали. Може у нас є якийсь таємний уряд який працює
17.01.2026 14:07 Відповісти
А тре було по цибулі орієнтуватися. Якщо шелухи дофіга - знач зима буде морозна
17.01.2026 14:22 Відповісти
Готують пересічних до перебоїв з газом та підвищенням вартості блакитного палива.
17.01.2026 14:22 Відповісти
дуже хвилююсь за головну стюардесу країни,чи не перевтомилась вона часом?
17.01.2026 14:37 Відповісти
Баба да баба да
17.01.2026 17:35 Відповісти
А де твоє покращення енергозабезпечення в четвер? Брехло зелене.
17.01.2026 14:52 Відповісти
Що значить "обговорила"...? Голова Уряду в такий час має не "обговорювати", а викликати, ставити раком і віддати розпорядження в зуби (негайно виправити, відновити і доповісти в терміни), Говорильню влаштували, клоун гастролює, обговорює і записує відосіки, і ця ... дама теж.
17.01.2026 14:57 Відповісти
Уже про газ начинаются разговорчики,воздух хоть отключать не планируете?
17.01.2026 17:49 Відповісти
З"їздь на АЗС і спробуй заправити авто. Не хочеться нічого "обговорити"?
Я заправив. І пошкодував, що не взяв зброю.
17.01.2026 18:36 Відповісти
 
 