Росіяни весь тиждень били по об’єктах "Нафтогазу", - Зеленський

Упродовж всього тижня Росія завдавала ударів по об'єктах компанії "Нафтогаз". Зокрема, вчора під обстріл потрапив об’єкт газовидобутку.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по об'єктах Нафтогазу

"Я хочу відзначити також команду нашого Нафтогазу – весь тиждень були удари по об'єктах компанії в різних регіонах, останній – по газовидобутку, і цей удар був вчора. Дуже важливо, що і приватні українські компанії працюють разом з урядом, разом з державою і разом з державною системою, щоб додати країні стійкості. Саме так і потрібно – щоб усі спільно працювали, всі в команді України", - сказав глава держави.

Збільшення імпорту електрики

Також Зеленський повідомив, що зараз триває робота над тим, щоб збільшити імпорт електрики в Україну.

"Я хочу подякувати партнерам, які виконують наші домовленості й по постачанню необхідних ресурсів, і техніки, і обладнання. Зокрема цими днями наші домовленості з Італією почали реалізовуватись, ми говорили про це з Джорджею Мелоні: зараз пакети підтримки – а це дуже важливі речі, дуже важливе обладнання – завозиться в Україну", - сказав президент.

