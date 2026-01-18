Росіяни весь тиждень били по об’єктах "Нафтогазу", - Зеленський

Зеленський заявив про постійні удари РФ по об’єктах "Нафтогазу"

Упродовж всього тижня Росія завдавала ударів по об'єктах компанії "Нафтогаз". Зокрема, вчора під обстріл потрапив об’єкт газовидобутку.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по об'єктах Нафтогазу

"Я хочу відзначити також команду нашого Нафтогазу – весь тиждень були удари по об'єктах компанії в різних регіонах, останній – по газовидобутку, і цей удар був вчора. Дуже важливо, що і приватні українські компанії працюють разом з урядом, разом з державою і разом з державною системою, щоб додати країні стійкості. Саме так і потрібно – щоб усі спільно працювали, всі в команді України", - сказав глава держави.

Читайте також: Свириденко обговорила з керівником "Нафтогазу" Корецьким безперебійне газопостачання: Особливо складна ситуація у Херсоні

Збільшення імпорту електрики

Також Зеленський повідомив, що зараз триває робота над тим, щоб збільшити імпорт електрики в Україну.

"Я хочу подякувати партнерам, які виконують наші домовленості й по постачанню необхідних ресурсів, і техніки, і обладнання. Зокрема цими днями наші домовленості з Італією почали реалізовуватись, ми говорили про це з Джорджею Мелоні: зараз пакети підтримки – а це дуже важливі речі, дуже важливе обладнання – завозиться в Україну", - сказав президент. 

Читайте також: Російські війська вдарили по видобутку газу, це вже шоста атака за тиждень, – "Нафтогаз"

Топ коментарі
+9
Вова ти не розповідай куди кацапи били , розкажи краще де кацапи без тепла і світла сидять ?
18.01.2026 22:57 Відповісти
+5
А ти, потужний 3ел¥по, скільки знищив у січні кацапських НПЗ, нафтовузлів та нафтотерміналів? Чи Міндич знов забув тобі на це гроші переказати? Годі заливати шмарклями український етер. Зроби собі якусь сепуку чи харакірі, тоді ми швидше самі собі раду дамо.
18.01.2026 22:48 Відповісти
+5
А ми навіть по нпз не били, хоча в самий раз (морози -25) , висновок такий, влада здає Україну.
18.01.2026 22:50 Відповісти
особливо ухилянтів з Естонії
18.01.2026 22:42 Відповісти
А хто кращий - Зеленський, чи Порошенко?
18.01.2026 22:50 Відповісти
Лідор найкращий. Ну і Шмигаль, незамінний💩
18.01.2026 23:04 Відповісти
вони однакові. найкращий генерал Кривонос.
19.01.2026 13:37 Відповісти
Втікачів забули спитати що робити в Україні.
18.01.2026 22:50 Відповісти
Але ж зеленський з єрмаком і КабМіндічами з Уряду, про захист подбали, ще з 2019 року!! Гончарук+шмигаль+стюардеса опу та данилов і умеров, можуть засвідчити цей саботаж, слідчим з ГПУ і ДБР?!?!?
18.01.2026 22:49 Відповісти
"Також Зеленський повідомив, що зараз триває робота над тим, щоб збільшити імпорт електрики в Україну"
Дякуємо, що хоч координати не повідомив
18.01.2026 22:49 Відповісти
19.01.2026 11:03 Відповісти
Лідор у відповідь десь катався і шось бекав . А пересічним він нічого не должен, як всігда.
18.01.2026 22:52 Відповісти
Гіпнотичні мантри. Цей організм скоро буде воду або павербанки через екрани телевізора заряджати
18.01.2026 23:03 Відповісти
У лідора договорняки з москвою нові: "ви не бьете по наших нпз, а ми вам дозволяємо переправляти двушечки ще" ну якось так.
19.01.2026 01:26 Відповісти
Досить піздеж - час вражати ті ж цілі ворога, причому десятикратно.
19.01.2026 02:03 Відповісти
Статист хєров,б'ють по тобі,давай відповідь.Перестанеш відповідати,заб'ють.Як зняв Буданова з Малюком,так щось і спецоперацій не видно.Це ти зробив навмисно?
19.01.2026 05:24 Відповісти
Це не той чувак який хером по роялю стукав? ааааааа. це він.....оце так співпадіння....
19.01.2026 06:09 Відповісти
19.01.2026 11:04 Відповісти
 
 