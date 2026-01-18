Росіяни весь тиждень били по об’єктах "Нафтогазу", - Зеленський
Упродовж всього тижня Росія завдавала ударів по об'єктах компанії "Нафтогаз". Зокрема, вчора під обстріл потрапив об’єкт газовидобутку.
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по об'єктах Нафтогазу
"Я хочу відзначити також команду нашого Нафтогазу – весь тиждень були удари по об'єктах компанії в різних регіонах, останній – по газовидобутку, і цей удар був вчора. Дуже важливо, що і приватні українські компанії працюють разом з урядом, разом з державою і разом з державною системою, щоб додати країні стійкості. Саме так і потрібно – щоб усі спільно працювали, всі в команді України", - сказав глава держави.
Збільшення імпорту електрики
Також Зеленський повідомив, що зараз триває робота над тим, щоб збільшити імпорт електрики в Україну.
"Я хочу подякувати партнерам, які виконують наші домовленості й по постачанню необхідних ресурсів, і техніки, і обладнання. Зокрема цими днями наші домовленості з Італією почали реалізовуватись, ми говорили про це з Джорджею Мелоні: зараз пакети підтримки – а це дуже важливі речі, дуже важливе обладнання – завозиться в Україну", - сказав президент.
Дякуємо, що хоч координати не повідомив