Ситуація в енергосистемі змінилася, відключення можуть тривати понад 16 годин, - YASNO
Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг.
Про це повідомив у фейсбуку гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
Що це означає?
За словами Коваленка, максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень - неактуальний. За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин.
"Це поточна реальність. Чим це краще за екстрені відключення, як зараз у Києві? Так, відсутність світла понад 16 годин - це жахливо. І це не через енергетиків, а через цинічні атаки ворога, який намагається створити гуманітарну катастрофу. Але навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність. Бо є орієнтири - розуміння, коли світло має з’явитися", - зауважи він.
Чи стане краще?
Чи покращиться ситуація, поки Коваленку сказати складно.
"Нам точно потрібно пережити ці сильні морози - з потеплінням споживання має зменшитися. Втім, ключовий фактор - обстріли енергетики. Їх спрогнозувати неможливо", - резюмує експерт.
В те що пересічні сидять без світла та дехто без тепла - то таке ... ГОЛОВНЕ щоб ЛІДОР в Давосі в комфортних умовах вирішував важливі для Неньки питання ... вже майже 4 роки .
(А як він може бити по маскві, якщо він сам громадянин рф, і працює на рф?)
Винуватий ворог. А ви щасливі, що ви нічого не знаєте, бо створили собі "інформаційну мильну бульбашку". Вам і так опалення повернули за рекордно короткі строкі після таких атак, яких в світі не було ще ніколи, енергетики і так Богі - роблять все можливе і неможливе
Коли русня 4 квітня обстріляла дитячий майданчик, де загинуло дев'ятеро дітей, купа коментаторів матюгала зєлю, наглухо ігноруючи той факт, що стріляла русня, а не зєля.
Ви з тої ж когорти?