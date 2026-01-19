Ситуація в енергосистемі змінилася, відключення можуть тривати понад 16 годин, - YASNO

Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг.

Про це повідомив у фейсбуку гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

Що це означає?

За словами Коваленка, максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень - неактуальний. За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин.

Також читайте: Росіяни весь тиждень били по об’єктах "Нафтогазу", - Зеленський

"Це поточна реальність. Чим це краще за екстрені відключення, як зараз у Києві? Так, відсутність світла понад 16 годин - це жахливо. І це не через енергетиків, а через цинічні атаки ворога, який намагається створити гуманітарну катастрофу. Але навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність. Бо є орієнтири - розуміння, коли світло має з’явитися", - зауважи він.

Чи стане краще?

Чи покращиться ситуація, поки Коваленку сказати складно.

"Нам точно потрібно пережити ці сильні морози - з потеплінням споживання має зменшитися. Втім, ключовий фактор - обстріли енергетики. Їх спрогнозувати неможливо", - резюмує експерт. 

Також читайте: Росія намагається завдати шкоди українським АЕС, - Зеленський

+36


Як воно, ********, хуже ня стало?
До речи, а чому ці дві гниди ще не на пансіоні в Аскольдовому провулку і не дають покази куди зникли 200 МІЛЬЯРДІВ шо виділялись їм блазнем-вбивцею українців, для будівництва трирівневого захисту об'єктів енергетики?
19.01.2026 09:09 Відповісти
+28
А може через корупцію і мародерство зе- покидьків??
19.01.2026 09:08 Відповісти
+23
Зрозуміло, що українці виживуть.Кожен своїм методом. Зрозуміло, що зараз - не листопад, і залишилось не так багато...Тримайтеся. Головне про Міндічів не забути
19.01.2026 09:08 Відповісти
🤣
19.01.2026 09:03 Відповісти
Що так розвеселило? Цей гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко - звичайний зелений сраколиз, який по завданню з центру готує українців до майбутньої капітуляції перед пуйлом. Щоб не бухтіли проти неї нехай сидять в холоді і без світла.
19.01.2026 09:24 Відповісти
Може пан радіє, що в Давосі куди незабаром чкурне зі своєю свитою ЛІДОР на зустріч з Любим Донні , немає ані блекаутів , ані повітряних тривог, ані мацковитських обстрілів , а є - гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг, цікаві зустрічі з поважними політичними панами - ТАКА КРАСА !
В те що пересічні сидять без світла та дехто без тепла - то таке ... ГОЛОВНЕ щоб ЛІДОР в Давосі в комфортних умовах вирішував важливі для Неньки питання ... вже майже 4 роки .
19.01.2026 11:41 Відповісти
Тут бвльше Галущенко приклався. Міндіч по факту - ніхто, Галущенко ж був цілим міністрлм енергетики. Тобто рішення приймав саме він і міг Галущенка просто і невимушено послати. Але просто і невимушено послав украхнську енергетику, за яку відповідав. Лярди, закумульовані на підвищенні тарифів полетіли у вирій у вигляді крипти, на мацкву двушечки летіли. І воно зараз навіть зараз не у буцегарні.
19.01.2026 09:48 Відповісти
Та зрозуміло..."міндічі" - так об"ємніше
19.01.2026 09:53 Відповісти
Та хіба тільки про Міндіча не забути, а Алібаба, Портрет та інші незабутні персонажі.
19.01.2026 13:15 Відповісти
А я чогось думаю із за Шаталовой..
19.01.2026 10:14 Відповісти
Чогось? А чому не сказати "через власну дебільність"?
19.01.2026 10:32 Відповісти
Ситуація і не могла не змінитися, якщо Зелена Гніда не б'є по маскві, і не робить в маскві блекаут?
(А як він може бити по маскві, якщо він сам громадянин рф, і працює на рф?)
19.01.2026 09:09 Відповісти


потерпіть ще трішки ..скоро травень ..шашлики..
Цю лампочку треба вимкнути. Надто багато енергії споживає. На все інше енергії просто нема.
19.01.2026 09:49 Відповісти
краще розбити нахер
19.01.2026 09:50 Відповісти
Використати за призначенням - лампочка повинна висіти на ліхтарі
19.01.2026 09:53 Відповісти
Так вимкнути. І терміново. І у якості вимикача нормально було б держак від лопати у сраку. Та й ого самці теж.
19.01.2026 10:35 Відповісти
Усе в Божих руках
Читайте Біблію, моліться Богу
19.01.2026 09:25 Відповісти
Це у вас ще нормальний графік. Краще так, аніж відсутність графіку взагалі і безперервні відключення на 8-12 годин. Дадуть світло вночі, і роби з ним що хочеш.
19.01.2026 09:41 Відповісти
Нууу, можна у банки закатувати, а вдень - відкривати і користуватися. (сумний жарт на межі фолу). Але у кварталу всі жарти такі були. І ніби смішно, але враження - наче хтось змушує тебе сміятися над тобою і ви ржете разом: ви з себе - він з вас. Прикметно, що більшість цього не розуміла.
19.01.2026 09:55 Відповісти
Если есть хотя бы средненькая зарядная станция то можно и закатывать. За час заряжается с нуля до ста. Если есть регулярный график и хотя бы по пару часов несколько раз в день, можно вообще отключений не замечать. У меня вообще 3-4 часа света и 15- 20 без.
19.01.2026 11:12 Відповісти
Так то графік а в реальності починаючи з 4.2 світло дуже рідко
19.01.2026 14:57 Відповісти
Вінниця, нічого не прилітало останні півроку. Більшість черг - 13-16 годин відключень
19.01.2026 12:00 Відповісти
На четвертый день индеец Зоркий Глаз заметил что в хлеву нет стены. Это про то чем занимались все эти топ-менеджеры с какого-то зарабатывающие сотни тысяч в месяц.
19.01.2026 09:31 Відповісти
Незламна незламність
19.01.2026 09:51 Відповісти
Треба послухати ідіотську пісеньку Кароль і всім стане добре.
19.01.2026 10:44 Відповісти
Деякі коментатори дивують. Дядько все вірно написав. Але, дякувати богу, що адекватні люди не показують своєї "сірісті" на весь інтернет. Дописувачі на сурйозних щщах вважають, що якщо була б інша влада, то електростанції автоматично відбивали би ракети. Не зупиняйтеся - можете звинуватити ще в блекаутах Санта Клауса, який приніс морозну зиму. Можна ще синоптиків звинуватити

Винуватий ворог. А ви щасливі, що ви нічого не знаєте, бо створили собі "інформаційну мильну бульбашку". Вам і так опалення повернули за рекордно короткі строкі після таких атак, яких в світі не було ще ніколи, енергетики і так Богі - роблять все можливе і неможливе
19.01.2026 11:42 Відповісти
А нічого, що на плівках міндіча була чітка фраза: "дєнєг на захіст жалка"? Тобто гроші на захист енергооб'єктів тупо вкрали. Може б інша влада їх не вкрала і ці електростанції кацапи так не розї'ашили як зараз. Важко з причинно-наслідковими зв'язками? Чи в тебе методичка захищати наших внутрішніх ворогів і валити все на зовнішніх?
19.01.2026 12:02 Відповісти
Все-таки не слід забувати, хто запускає ту хєрню, від якої доводиться захищатись, і не факт, що вдало навіть при нормальній владі.
19.01.2026 13:53 Відповісти
А ще рік назад повірили Трампу, що він закінчить війну за 24 години і тому захист енергооб'єктів похєрили, так?
19.01.2026 14:24 Відповісти
Щось ви вперто не помічаєте ролі русні в цьому.
Коли русня 4 квітня обстріляла дитячий майданчик, де загинуло дев'ятеро дітей, купа коментаторів матюгала зєлю, наглухо ігноруючи той факт, що стріляла русня, а не зєля.
Ви з тої ж когорти?
19.01.2026 14:29 Відповісти
Так у всьому винуваті кацапи, але було меньше від них біди, як би зелені гниди не допомагали своєю корупцією і продажністю.
19.01.2026 14:34 Відповісти
Отож. Русня винна у першу чергу, зєлєні підари - у другу.
19.01.2026 14:36 Відповісти
Вам краще стало? Вітаю!
19.01.2026 15:22 Відповісти
А то путін нападет блд.
19.01.2026 13:35 Відповісти
Спасибо дорогому Зеленскому и его друзьям . Миндичу , Цукерманам и прочим Шурмам с Наемами.
19.01.2026 12:34 Відповісти
 
 