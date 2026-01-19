Ситуація в енергосистемі змінилася, відключення можуть тривати понад 16 годин, - YASNO

Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг.

Про це повідомив у фейсбуку гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

Що це означає?

За словами Коваленка, максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень - неактуальний. За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин.

Також читайте: Росіяни весь тиждень били по об’єктах "Нафтогазу", - Зеленський

"Це поточна реальність. Чим це краще за екстрені відключення, як зараз у Києві? Так, відсутність світла понад 16 годин - це жахливо. І це не через енергетиків, а через цинічні атаки ворога, який намагається створити гуманітарну катастрофу. Але навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність. Бо є орієнтири - розуміння, коли світло має з’явитися", - зауважи він.

Чи стане краще?

Чи покращиться ситуація, поки Коваленку сказати складно.

"Нам точно потрібно пережити ці сильні морози - з потеплінням споживання має зменшитися. Втім, ключовий фактор - обстріли енергетики. Їх спрогнозувати неможливо", - резюмує експерт.

Також читайте: Росія намагається завдати шкоди українським АЕС, - Зеленський