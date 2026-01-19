Шмыгаль поручил "Укрэнерго" уменьшить продолжительность отключений света там, где ситуация наиболее сложная: какие меры возможны?
Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль встретился с правлением НЭК "Укрэнерго".
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время встречи были проработаны неотложные задачи.
Какие задачи были проработаны?
- Увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Необходимы быстрые результаты по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС.
- Реализовать проекты для улучшения передачи электроэнергии с Запада Украины на Восток. Для эффективного использования сгенерированной и импортированной электроэнергии именно там, где в ней есть наибольшая потребность. Речь идет как о ремонтах, так и о развитии сети. Поставлены задачи, которые позволят уменьшить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная.
- Уменьшить количество отчетности и бюрократии с помощью уже внедренных цифровых программ и инструментов для ускорения принятия эффективных антикризисных решений.
- Совместно с Государственной специальной службой транспорта отработать подходы к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций в зонах, приближенных к линии фронта. Отдельно проработать защиту подстанций, как специальными укрытиями, так и РЭБ и ПВО.
- Максимально упростить подключение всей распределенной генерации. Когенерационные установки, мощные генераторы. Энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего - в наиболее энергодефицитных регионах.
Важен каждый мегаватт
"Для украинской энергосистемы сейчас важен каждый мегаватт. Это касается как возвращения в работу поврежденных российскими ударами энергообъектов, так и ввода в эксплуатацию новых генерационных мощностей", - резюмирует он.
Топ комментарии
+13 Moshe_Dayan
показать весь комментарий19.01.2026 09:26 Ответить Ссылка
+9 Alex Hood
показать весь комментарий19.01.2026 09:26 Ответить Ссылка
+9 Cazzag
показать весь комментарий19.01.2026 10:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-Поезд стой! Раз, два!
Оскільи шмигаль-гончарук з купою держсекретарів з КМУ та ЦОВВ і керовніки з ОДА, нічого не робили на виконання Закону України
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://zakon.rada.gov.ua/go/307-16&ved=2ahUKEwjl4_GLlZeSAxX7RvEDHcgyKJ0QFnoECAQQAg&usg=AOvVaw2AH0vH2AFi4R0_n69mjWI-
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в ...
zakon.rada.gov.ua › ...
2 лист. 2006 р. · Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ...
А тепер шмигаль з свириденко, ще і «покращить», те що саме і завалив??
навів приклади
вирішувати - справа особиста
1. Затримання та утримання ьез застави всіх zелених та ригів на всіх рівнях починиючи з Ze. Запроси на екстрадицію міндічів, цукербергів тощо.
2. Добровільно-примусове повернення у казну всього награбованого zеленими.
3. Створення уряду нацєдністі та порятунку країни з фахівців а не з пивокрадіїв та стюардес.
4. Перевод промисловісті на військові рейки та впровадження для населення тродовой повиністі.
5. Зняття броні з мусоров, прокурорів, сіддів, футбольорів, півунів, ціркачив тощо та їх мобілізація.
Бити необхідно у відповідь адекватно, тобто у нас удар по енергетиці, так само гасимо їхню ТЕС, але наявними засобами ураження це неможливо зробити, потрібні ракети і не фламінго що легко збиваються а балістика.