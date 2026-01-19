Шмыгаль поручил "Укрэнерго" уменьшить продолжительность отключений света там, где ситуация наиболее сложная: какие меры возможны?

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль встретился с правлением НЭК "Укрэнерго".

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, во время встречи были проработаны неотложные задачи.

Читайте также: Россия пытается нанести ущерб украинским АЭС, - Зеленский

Какие задачи были проработаны?

Увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Необходимы быстрые результаты по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС.

Реализовать проекты для улучшения передачи электроэнергии с Запада Украины на Восток. Для эффективного использования сгенерированной и импортированной электроэнергии именно там, где в ней есть наибольшая потребность. Речь идет как о ремонтах, так и о развитии сети. Поставлены задачи, которые позволят уменьшить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная.

Уменьшить количество отчетности и бюрократии с помощью уже внедренных цифровых программ и инструментов для ускорения принятия эффективных антикризисных решений.

Совместно с Государственной специальной службой транспорта отработать подходы к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций в зонах, приближенных к линии фронта. Отдельно проработать защиту подстанций, как специальными укрытиями, так и РЭБ и ПВО.

Максимально упростить подключение всей распределенной генерации. Когенерационные установки, мощные генераторы. Энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего - в наиболее энергодефицитных регионах.

Читайте также: Ситуация в энергосистеме изменилась, отключения могут длиться более 16 часов, - YASNO

Важен каждый мегаватт

"Для украинской энергосистемы сейчас важен каждый мегаватт. Это касается как возвращения в работу поврежденных российскими ударами энергообъектов, так и ввода в эксплуатацию новых генерационных мощностей", - резюмирует он.