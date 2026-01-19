УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14158 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
4 063 37

Шмигаль доручив "Укренерго" зменшити тривалість відключень світла там, де ситуація найскладніша: які заходи можливі?

Шмигаль про засідання Штабу з ліквідації НС в енергетиці

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль зустрівся з правлінням НЕК "Укренерго".

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, під час зустрічі опрацювали невідкладні завдання.

Які завдання опрацьовано?

  • Збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Необхідні швидкі результати щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС.
  • Реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід. Для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна.
  • Зменшити кількість звітності та бюрократії, через вже впроваджені цифрові програми та інструменти, для прискорення прийняття ефективних антикризових рішень.
  • Спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацювати підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у зонах наближених до лінії фронту. Окремо пропрацювати захист підстанцій, як спеціальними укриттями, так і РЕБ та ППО.
  • Максимально спростити підключення всієї розподіленої генерації. Когенераційні установки, потужні генератори. Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім - у найбільш енергодефіцитних регіонах.

Важливий кожен мегават

"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей",- резюмує він.

Автор: 

енергетика (3731) Укренерго (2949) Шмигаль Денис (4926)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
-Прапорщик, остановите поезд!
-Поезд стой! Раз, два!
показати весь коментар
19.01.2026 09:26 Відповісти
+17
Не повезло новому міністру енергетики. Бувший міністр оборони нічого не робив для захисту об'єктів, а перед тим премьєр-міністр теж замість заходів по забезпеченню захисту ****** займався. А тепер Шмигалю бідному оце все гімно розхльобуй. От жалко чувака....
показати весь коментар
19.01.2026 10:01 Відповісти
+13
потужний маневровий гігават

показати весь коментар
19.01.2026 09:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.01.2026 09:26 Відповісти
- От меня к следующему дубу, шагом марш.
показати весь коментар
19.01.2026 09:45 Відповісти
Дурнуваті призначення зеленського, не мають жодного впливу на покращення ситуації у функціонуванні паливно-енергетичної системи!!
Оскільи шмигаль-гончарук з купою держсекретарів з КМУ та ЦОВВ і керовніки з ОДА, нічого не робили на виконання Закону України

А тепер шмигаль з свириденко, ще і «покращить», те що саме і завалив??
показати весь коментар
19.01.2026 10:18 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 09:26 Відповісти
Потрібно лампочку навпаки вставити.
показати весь коментар
19.01.2026 10:00 Відповісти
У сенсі - в дупу?
показати весь коментар
19.01.2026 10:13 Відповісти
гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко заявив , що виключатимуть більше 16-ти годин! Шмигаль дає розпорядження зменшувати. Кому вірити?
показати весь коментар
19.01.2026 09:29 Відповісти
зелень бреше завжди
показати весь коментар
19.01.2026 09:32 Відповісти
Звичайно, Шмигалю! Він говорить більш приємні речі!
показати весь коментар
19.01.2026 09:32 Відповісти
Однак ці приємні речі розбігаються з реальністю і світло відсутнє дійсно більше 16-ти годин. Всі копіюють Трампа - говорять протилежні речі, щоб збити з толку якомога більше людей.
показати весь коментар
19.01.2026 09:36 Відповісти
а у травневі шашлики, лярд дерев, 3 к балістичних ракет, каву у Криму, млрд гігават повірили?
показати весь коментар
19.01.2026 09:39 Відповісти
А як і не вірили б, то що це змінило? пуйло б перестало терзати Україну з моменту його обрання царем рашки? Ніхто цим казочкам вже не вірить, як ви тут стібетеся, то що це змінює?
показати весь коментар
19.01.2026 09:44 Відповісти
ви питали, чи можна вірити
навів приклади
вирішувати - справа особиста
показати весь коментар
19.01.2026 09:45 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 09:37 Відповісти
на Zельоний телемарахфон 24 на 7 завжди є світло .. совпаденіє ?
показати весь коментар
19.01.2026 09:33 Відповісти
А хто той мараХВон дивиться? Світла ж немає, телевізор не працює
показати весь коментар
19.01.2026 10:56 Відповісти
зате студії працюють на ура ))
показати весь коментар
19.01.2026 11:27 Відповісти
ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЦЬОГО ЗАХОДІВ:

1. Затримання та утримання ьез застави всіх zелених та ригів на всіх рівнях починиючи з Ze. Запроси на екстрадицію міндічів, цукербергів тощо.
2. Добровільно-примусове повернення у казну всього награбованого zеленими.
3. Створення уряду нацєдністі та порятунку країни з фахівців а не з пивокрадіїв та стюардес.
4. Перевод промисловісті на військові рейки та впровадження для населення тродовой повиністі.
5. Зняття броні з мусоров, прокурорів, сіддів, футбольорів, півунів, ціркачив тощо та їх мобілізація.
показати весь коментар
19.01.2026 09:42 Відповісти
Просто ремонтувати не має кому, на війну спеціалістів з досвідом забрали на війну, заброньовані прокурори та можновладці нехай ремонтують.
показати весь коментар
19.01.2026 09:44 Відповісти
думаю що ще можуть ненавчені воювати мусора .. вони професійні енергетики ) ..цьому ж навчені
показати весь коментар
19.01.2026 09:47 Відповісти
Чого це тільки прокурори-інваліди повинні ремонтувати? І броньовані футболісти з артистами та ведучими телемарафону з ціркачами тощо повінні брати до рук балоний ключ і ремонтувати.
показати весь коментар
19.01.2026 10:27 Відповісти
Одним ремонтом нічого не виправиш, ну зробимо зараз вони знову вдарять, ракети легше робити чим трансформатори виготовляти і встановлювати, а розподільчі щити....

Бити необхідно у відповідь адекватно, тобто у нас удар по енергетиці, так само гасимо їхню ТЕС, але наявними засобами ураження це неможливо зробити, потрібні ракети і не фламінго що легко збиваються а балістика.
показати весь коментар
19.01.2026 10:52 Відповісти
Дніпровщина-у середньому по 14-16 годин без світла.
показати весь коментар
19.01.2026 09:47 Відповісти
Нам світла не треба - Зеленський нам світить
показати весь коментар
19.01.2026 09:49 Відповісти
Кого цікавить "ваші рішення,домовленості" Нас цікавить світло в оселях і закладах,а як ви це будете робити,то "домовляйтесь,хоть і під столом Базіки і піарщики,а реальних кроків ,майже нуль.
показати весь коментар
19.01.2026 09:58 Відповісти
И чтоб к утру был мост! Анженерной системы… - И чтоб из хрусталя ...
показати весь коментар
19.01.2026 09:59 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 10:01 Відповісти
певно новий міністр енергетики кляне усіх цих згаданих фідарасів останніми словами
показати весь коментар
19.01.2026 10:21 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 12:25 Відповісти
Якщо ковдра коротка і мерзнуть ноги, треба зверху відрізати і знизу пришити.
показати весь коментар
19.01.2026 10:04 Відповісти
новий міністр енергетики, намагається ліквідувати наслідки негативного та нераціонального керування країною поперднього премєр-міністра. шмигаль змужеший розгрібати всю цю чухню, що натворив попередній премєр та уряд....
показати весь коментар
19.01.2026 10:12 Відповісти
А попередній голова уряду хто був, не під його керівництвом це все робилось?)))
показати весь коментар
19.01.2026 10:54 Відповісти
А чому цей ЗЕшмигаль не доручив повністю відмінити відключення - різниці все одно не буде а "патужності" буде більше!!! Доки ця ЗЕлена блювотина буде литись в наші голови???
показати весь коментар
19.01.2026 10:24 Відповісти
Видимость бурной зеленой деятельности.
показати весь коментар
19.01.2026 13:23 Відповісти
Шмигаль доручив. А якби не доручив?
показати весь коментар
19.01.2026 13:27 Відповісти
 
 