Шмигаль доручив "Укренерго" зменшити тривалість відключень світла там, де ситуація найскладніша: які заходи можливі?
Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль зустрівся з правлінням НЕК "Укренерго".
Про це він повідомив у телеграм-каналі.
За його словами, під час зустрічі опрацювали невідкладні завдання.
Які завдання опрацьовано?
- Збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Необхідні швидкі результати щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС.
- Реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід. Для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна.
- Зменшити кількість звітності та бюрократії, через вже впроваджені цифрові програми та інструменти, для прискорення прийняття ефективних антикризових рішень.
- Спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацювати підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у зонах наближених до лінії фронту. Окремо пропрацювати захист підстанцій, як спеціальними укриттями, так і РЕБ та ППО.
- Максимально спростити підключення всієї розподіленої генерації. Когенераційні установки, потужні генератори. Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім - у найбільш енергодефіцитних регіонах.
Важливий кожен мегават
"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей",- резюмує він.
Топ коментарі
-Поезд стой! Раз, два!
Оскільи шмигаль-гончарук з купою держсекретарів з КМУ та ЦОВВ і керовніки з ОДА, нічого не робили на виконання Закону України
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://zakon.rada.gov.ua/go/307-16&ved=2ahUKEwjl4_GLlZeSAxX7RvEDHcgyKJ0QFnoECAQQAg&usg=AOvVaw2AH0vH2AFi4R0_n69mjWI-
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в ...
zakon.rada.gov.ua › ...
2 лист. 2006 р. · Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ...
А тепер шмигаль з свириденко, ще і «покращить», те що саме і завалив??
навів приклади
вирішувати - справа особиста
1. Затримання та утримання ьез застави всіх zелених та ригів на всіх рівнях починиючи з Ze. Запроси на екстрадицію міндічів, цукербергів тощо.
2. Добровільно-примусове повернення у казну всього награбованого zеленими.
3. Створення уряду нацєдністі та порятунку країни з фахівців а не з пивокрадіїв та стюардес.
4. Перевод промисловісті на військові рейки та впровадження для населення тродовой повиністі.
5. Зняття броні з мусоров, прокурорів, сіддів, футбольорів, півунів, ціркачив тощо та їх мобілізація.
Бити необхідно у відповідь адекватно, тобто у нас удар по енергетиці, так само гасимо їхню ТЕС, але наявними засобами ураження це неможливо зробити, потрібні ракети і не фламінго що легко збиваються а балістика.