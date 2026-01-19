Шмигаль доручив "Укренерго" зменшити тривалість відключень світла там, де ситуація найскладніша: які заходи можливі?

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль зустрівся з правлінням НЕК "Укренерго".

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, під час зустрічі опрацювали невідкладні завдання.

Також читайте: Росія намагається завдати шкоди українським АЕС, - Зеленський

Які завдання опрацьовано?

Збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Необхідні швидкі результати щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС.

Реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід. Для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна.

Зменшити кількість звітності та бюрократії, через вже впроваджені цифрові програми та інструменти, для прискорення прийняття ефективних антикризових рішень.

Спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацювати підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у зонах наближених до лінії фронту. Окремо пропрацювати захист підстанцій, як спеціальними укриттями, так і РЕБ та ППО.

Максимально спростити підключення всієї розподіленої генерації. Когенераційні установки, потужні генератори. Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім - у найбільш енергодефіцитних регіонах.

Також читайте: Ситуація в енергосистемі змінилася, відключення можуть тривати понад 16 годин, - YASNO

Важливий кожен мегават

"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей",- резюмує він.