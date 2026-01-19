Из-за новой атаки РФ отключение электроэнергии зафиксировано в пяти областях, - Укрэнерго
По состоянию на утро 19 января в результате российских ударов без электроснабжения остались потребители в Одесской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
По данным компании, в течение прошлого дня враг атаковал энергетическую инфраструктуру нескольких регионов, в результате чего в пяти областях зафиксированы отключения электроэнергии. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Из-за сложного состояния энергосистемы, вызванного предыдущими обстрелами, в части регионов применяются аварийные отключения. В других областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые графики для населения.
В "Укрэнерго" также отметили, что по состоянию на 9:30 потребление электроэнергии на 1,6% превышает показатели предыдущего рабочего дня из-за снижения температуры в отдельных регионах.
Компания призвала украинцев экономно пользоваться электроэнергией и по возможности переносить энергоемкие процессы на ночное время - после 23:00.
