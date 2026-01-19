РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9893 посетителя онлайн
Новости Отключение электроэнергии
1 424 7

Из-за новой атаки РФ отключение электроэнергии зафиксировано в пяти областях, - Укрэнерго

восстановление,электроэнергия,ремонт,свет

По состоянию на утро 19 января в результате российских ударов без электроснабжения остались потребители в Одесской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным компании, в течение прошлого дня враг атаковал энергетическую инфраструктуру нескольких регионов, в результате чего в пяти областях зафиксированы отключения электроэнергии. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Из-за сложного состояния энергосистемы, вызванного предыдущими обстрелами, в части регионов применяются аварийные отключения. В других областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые графики для населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль поручил "Укрэнерго" уменьшить продолжительность отключений света там, где ситуация наиболее сложная: какие меры возможны?

В "Укрэнерго" также отметили, что по состоянию на 9:30 потребление электроэнергии на 1,6% превышает показатели предыдущего рабочего дня из-за снижения температуры в отдельных регионах.

Компания призвала украинцев экономно пользоваться электроэнергией и по возможности переносить энергоемкие процессы на ночное время - после 23:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в энергосистеме изменилась, отключения могут длиться более 16 часов, - YASNO

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2365) Укрэнерго (737) обесточивание (79)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так що там по майже готовій ракеті Грім2 які складнощі запустити її в серію за 4 роки, навіть виготовити більшість складових закордоном, а тут тільки розгалужена зборка, пуски з фур, як це зробив Іран, якщо проблема з шассі ...
показать весь комментарий
19.01.2026 11:11 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 11:12 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 11:13 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 11:18 Ответить
Зеля з ****** підготовлюють українців до рехверендуму щоб українці були поступливіші. Мовляв, віддайте рашистам все що вони хотять і настане процвітання
показать весь комментарий
19.01.2026 11:27 Ответить
Пора вже на всіх держаустановах писати "ми вам нічого не должні", чи взагалі написати це на гербі.
показать весь комментарий
19.01.2026 12:19 Ответить
 
 