Через нову атаку РФ знеструмлення зафіксовано в п’яти областях, - Укренерго

відновлення,електроенергія,ремонт,світло

Станом на ранок 19 січня внаслідок російських ударів без електропостачання залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

За даними компанії, протягом минулого дня ворог атакував енергетичну інфраструктуру кількох регіонів, унаслідок чого в п’яти областях зафіксовані знеструмлення. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через складний стан енергосистеми, спричинений попередніми обстрілами, в частині регіонів застосовуються аварійні відключення. В інших областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні графіки для населення.

В "Укренерго" також зазначили, що станом на 9:30 споживання електроенергії на 1,6% перевищує показники попереднього робочого дня через зниження температури в окремих регіонах.

Компанія закликала українців ощадливо користуватися електроенергією та за можливості переносити енергоємні процеси на нічний час - після 23:00.

Так що там по майже готовій ракеті Грім2 які складнощі запустити її в серію за 4 роки, навіть виготовити більшість складових закордоном, а тут тільки розгалужена зборка, пуски з фур, як це зробив Іран, якщо проблема з шассі ...
19.01.2026 11:11 Відповісти
19.01.2026 11:12 Відповісти
19.01.2026 11:13 Відповісти
19.01.2026 11:18 Відповісти
Зеля з ****** підготовлюють українців до рехверендуму щоб українці були поступливіші. Мовляв, віддайте рашистам все що вони хотять і настане процвітання
19.01.2026 11:27 Відповісти
Пора вже на всіх держаустановах писати "ми вам нічого не должні", чи взагалі написати це на гербі.
19.01.2026 12:19 Відповісти
Не рухайте зелену жабу,бо інакше ми виграємо війну.
19.01.2026 12:38 Відповісти
 
 