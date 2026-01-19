Через нову атаку РФ знеструмлення зафіксовано в п’яти областях, - Укренерго

Станом на ранок 19 січня внаслідок російських ударів без електропостачання залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

За даними компанії, протягом минулого дня ворог атакував енергетичну інфраструктуру кількох регіонів, унаслідок чого в п’яти областях зафіксовані знеструмлення. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через складний стан енергосистеми, спричинений попередніми обстрілами, в частині регіонів застосовуються аварійні відключення. В інших областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні графіки для населення.

В "Укренерго" також зазначили, що станом на 9:30 споживання електроенергії на 1,6% перевищує показники попереднього робочого дня через зниження температури в окремих регіонах.

Компанія закликала українців ощадливо користуватися електроенергією та за можливості переносити енергоємні процеси на нічний час - після 23:00.

