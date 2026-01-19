Чугуїв на Харківщині залишився без електрики через удари РФ
У місті Чугуїв Харківської області повністю відсутнє централізоване електропостачання через масовані російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Чугуївської міської ради.
За інформацією місцевої влади, електроенергію також повністю відключено в селищі Кочеток. Причиною стали численні удари по енергетичних об’єктах області, завдані російськими військами.
Ситуація з комунальними послугами у місті
Попри відсутність електропостачання, системи тепла та води у Чугуєві працюють у штатному режимі. Вивезення побутових відходів здійснюється за затвердженим графіком без змін.
Медичні установи, заклади соціальної сфери та центри надання адміністративних послуг продовжують роботу. Працівники перебувають на своїх робочих місцях, а зв’язок у місті залишається стабільним.
"Ми готувалися до цієї ситуації і заздалегідь робили все можливе для зменшення її негативного впливу", — заявила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.
Відновлення електропостачання та атаки РФ
У міській раді зазначили, що всі ресурси енергетиків спрямовані на якнайшвидше відновлення електропостачання в Чугуєві та навколишніх населених пунктах
Нагадаємо, у ніч проти 19 січня російські війська здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів без світла залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.
- Раніше гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що відключення світла в Україні можуть тривати понад 16 годин.
Але ж за сценарієм ******, зеленський про це не ЗНАЄ, він грає роль дурника-будівельника, з Козина!!!!