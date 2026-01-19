Чугуїв на Харківщині залишився без електрики через удари РФ

Чугуїв без світла 19 січня

У місті Чугуїв Харківської області повністю відсутнє централізоване електропостачання через масовані російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Чугуївської міської ради.

За інформацією місцевої влади, електроенергію також повністю відключено в селищі Кочеток. Причиною стали численні удари по енергетичних об’єктах області, завдані російськими військами.

Ситуація з комунальними послугами у місті

Попри відсутність електропостачання, системи тепла та води у Чугуєві працюють у штатному режимі. Вивезення побутових відходів здійснюється за затвердженим графіком без змін.

Медичні установи, заклади соціальної сфери та центри надання адміністративних послуг продовжують роботу. Працівники перебувають на своїх робочих місцях, а зв’язок у місті залишається стабільним.

"Ми готувалися до цієї ситуації і заздалегідь робили все можливе для зменшення її негативного впливу", — заявила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Відновлення електропостачання та атаки РФ

У міській раді зазначили, що всі ресурси енергетиків спрямовані на якнайшвидше відновлення електропостачання в Чугуєві та навколишніх населених пунктах

Нагадаємо, у ніч проти 19 січня російські війська здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів без світла залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

19.01.2026 18:59 Відповісти
Деркач, сівкович, бакай, беседа, шуфрич, єфремов і льовочкині, єрмак, клюєві, можуть багато що розповісти про баканова і його оточення в СБУ та Україні!!!
Але ж за сценарієм ******, зеленський про це не ЗНАЄ, він грає роль дурника-будівельника, з Козина!!!!
19.01.2026 19:16 Відповісти
Мабуть там живуть нацисти, хвашисти та бАндеровці...а якщо серйозно подумати, то нема слів на цей дебілізм у 21 сторіччі, залишити в холоді без освітлення ціле місто, дітей, пенсіонерів інвалідів, яка людська дурість, заради чого?
19.01.2026 19:29 Відповісти
19.01.2026 19:36 Відповісти
 
 