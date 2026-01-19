Рашисти вдарили по Запоріжжю: можуть бути проблеми зі світлом та водою.

Російські загарбники вранці атакували Запоріжжя. Жителів попередили про можливі перебої з водою та світлом.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Очільник області заявив про загрозу ударного БпЛА.

Пізніше він розповів, що окупанти атакували Запоріжжя.

"Попередньо, без постраждалих. В окремих районах можуть бути перебої з водо-, електро- постачанням. Спеціалісти тримають ситуацію під контролем", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти б’ють по Харкову: пролунали вибухи