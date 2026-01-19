Рашисты ударили по Запорожью: могут быть проблемы со светом и водой
Российские захватчики утром атаковали Запорожье. Жителей предупредили о возможных перебоях с водой и светом.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Глава области заявил об угрозе ударного БПЛА.
Обстрел
Позже он рассказал, что оккупанты атаковали Запорожье.
"Предварительно, без пострадавших. В отдельных районах могут быть перебои с водо-, электроснабжением. Специалисты держат ситуацию под контролем", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У січні дні вже стають довшими.
Можливо, можуть бути проблеми
зі світломз ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ та водою.
Невже немає можливості запросити учительку-пенсіонерку виправляти тих окадаміківмішіпоплавського.