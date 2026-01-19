Рашисты ударили по Запорожью: могут быть проблемы со светом и водой

Российские захватчики утром атаковали Запорожье. Жителей предупредили о возможных перебоях с водой и светом.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Глава области заявил об угрозе ударного БПЛА.

Обстрел

Позже он рассказал, что оккупанты атаковали Запорожье.

"Предварительно, без пострадавших. В отдельных районах могут быть перебои с водо-, электроснабжением. Специалисты держат ситуацию под контролем", - говорится в сообщении.

Также читайте: Рашисты ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры Харькова (обновлено)