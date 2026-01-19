РУС
Обстрелы Запорожья
Рашисты ударили по Запорожью: могут быть проблемы со светом и водой

Обстрел Запорожья 19 января: перебои со светом и водой

Российские захватчики утром атаковали Запорожье. Жителей предупредили о возможных перебоях с водой и светом.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Глава области заявил об угрозе ударного БПЛА.

Обстрел

Позже он рассказал, что оккупанты атаковали Запорожье.

"Предварительно, без пострадавших. В отдельных районах могут быть перебои с водо-, электроснабжением. Специалисты держат ситуацию под контролем", - говорится в сообщении.

Запорожье (2873) обстрел (31388)
Рашисти вдарили по Запоріжжю: можуть бути проблеми зі світлом та водою.

У січні дні вже стають довшими.

Можливо, можуть бути проблеми зі світлом з ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ та водою.

Невже немає можливості запросити учительку-пенсіонерку виправляти тих окадаміківмішіпоплавського.
